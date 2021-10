Premierul anunță ajutoare pentru familiile victimelor din Constanța

Premierul Florin Cîţu anunţă că vor fi acordate ajutoare familiilor persoanelor decedate în urma incendiului produs, vineri, la Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa, relatează Agerpres.

Întrebat dacă vor fi acordate ajutoare familiilor victimelor, premierul a răspuns: „Ştiu că şi de la Primăria Constanţa vor fi date ajutoare, şi de la Guvern vor fi date ajutoare, în şedinţa de luni va fi această decizie”.

El a adăugat că actualul Guvern are „responsabilitatea de a corecta greşeli” făcute în ultimii 30 de ani.

„Eu spun că acest Guvern are responsabilitatea de a corecta greşeli făcute în ultimii 30 de ani de zile. Am început bine, am început cu reforme, la un moment dat bineînţeles că un partid s-a hotărât să plece, pentru că incompetenţa unui ministru nu a vrut să fie acceptată în acest partid şi a mers mai departe”, a declarat primul ministru.