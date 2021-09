Prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat miercuri că bugetul Ministerului Sănătăţii va fi suplimentat cu 386 de milioane de lei, inclusiv în vederea achiziţionării de medicamente precum Remdesivir şi Tocilizumab, necesare în tratamentul anti-COVID, dar şi pentru anticorpi monoclonali.

„Am aprobat, prin hotărâre de guvern, alocarea a 386 de milioane de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă, pentru a achiziţiona medicamente destinate tratării pacienţilor cu COVID-19 internaţi în unităţile sanitare din România. Aceşti bani nu au fost ceruţi la rectificare bugetară. Stocul pentru Remdesivir era doar pentru încă o lună, iar pentru Tocilizumab doar pentru trei săptămâni. Pentru prima oară am comandat şi anticorpi monoclonali. Aceasta este o comandă făcută tot de Comisia Europeană în numele României. Am aderat şi noi la această comandă. În plus, pe lângă aceste sume, care au fost propunerile Comisiei de boli infecţioase, s-a suplimentat cu 70 de milioane de lei programul Ministerului Sănătăţii destinat îngrijirii şi acordării tratamentelor pacienţilor critici”, a afirmat premierul, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei de Guvern.