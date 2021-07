Iohannis a refuzat să promulge legea care dădea școlilor puterea de a-și numi directorii interimari

Președintele Klaus Iohannis a refuzat să promulge legea care prevede că, în cazul neocupării prin concurs a posturilor de directori de şcoli, directorii interimari să fie numiţi de către consiliile de administraţie ale şcolilor şi nu de inspectoratele şcolare, adică de factorul politic. Iohannis a retrimis legea la Parlament, invocând neclarități în lege, potrivit G4media.

În replică, senatorul USR Ștefan Pălărie, inițiatorul legii, îl acuză pe șeful statului că e duplicitar. Prin această decizie, lasă soarta școlilor la mâna baronilor locali – cei care influențează decizis numirea inspectorilor.

Proiectul legislativ, care modifică Legea educaţiei naţionale în sensul în care fusese aprobată în varianta inițială, este semnat de un grup de parlamentari USR PLUS; UDMR şi PSD.

EduPedu.ro a scris că în luna august expiră mandatele tuturor directorilor și directorilor adjuncți de școli din România, iar concursul pentru ocuparea pe 4 ani a acestor posturi va avea loc abia în luna octombrie, cu preluarea mandatelor în ianuarie 2022, potrivit calendarului anunțat de ministrul Educației.

În lipsa aplicării acestei legi, care merge acum la promulgare, în perioada august-ianuarie directorii ar fi fost numiți de către inspectoratele școlare. Acestea sunt conduse în majoritate de actuali membri PNL.

Consiliul de Administrație al unei școli este format din 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Această formulă este valabilă pentru școlile gimnaziale cu un singur rând de clase.

Reacția senatorului USR Ștefan Pălărie:

Am muncit alături de colegii mei 6 luni pentru inițiativa legislativă care înlocuiește pixul inspectorilor generali cu votul secret al consiliului de administrație al școlilor. Ce am făcut în 6 luni? Ne-am consultat cu profesori, cu directori, am lucrat cu juriști din partea sindicatelor, am organizat îndelungi dezbateri.

Citește continuarea pe G4media.

Citește și: Mafia legumelor. Cât de uşor este să imporţi legume dintr-o altă ţară, direct cu etichetă românească