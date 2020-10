Solomon s-a dat cu PSD-ul. Alianțe fragile în CJ Dolj și CL Craiova

Solomon s-a dat cu PSD-ul la Consiliul Județean (CJ) Dolj și va face același lucru și în Consiliul Local (CL) Craiova. La CJ, PSD a obținut 16 mandate de consilieri județeni, din 36, plus președintele, care are și drept de vot. Pentru a forma o majoritate, social-democrații mai aveau nevoie de doi consilieri și i-au găsit: pe cei de la Partidul Ecologic Român (PER).

Cu Antonie Solomon purtător de drapel și primul pe lista de consilieri, PER a obținut trei mandate de consilieri locali la Craiova și doi de consilieri județeni la Dolj. La CL Craiova, PNL și USR-PLUS au obținut majoritatea, cu 14 consilieri din 27. Și ar fi putut obține 17 consilieri, însă USR nu a dorit să facă alianță și cu PER.

În Consiliul Județean Dolj, însă, PNL a obținut 13 mandate, iar USR-PLUS nu a trecut pragul electoral. În Consiliu au mai intrat ProRomânia – 3 mandate de consilieri județeni, PMP – 2 mandate și PER – 2 mandate. Cum PMP s-a declarat de la început „partid de dreapta“, iar ProRomânia și-a declarat „neutralitatea“, PSD a întis mâna către PER, iar ecologiștii ar fi spus „DA“.

Deși nu s-a anunțat încă nimic oficial, surse din PSD au confirmat mutarea care asigură partidului majoritatea în Consiliul Județean și dreptul de a numi cei doi vicepreședinți. Unul este deja stabilit, în persoana lui Mihail Adrian Neațu-Breciugă. Fost și viitor consilier județean, Neațu (un apropiat al familiei Manda-Vasilescu) va trece de pe scaunul de director la Transelectrica SA (post pe care a ajuns în 2014), pe cel de vicepreședinte CJ Dolj.

Solomon s-a dat cu PSD-ul. I se pregătește scaunul de vicepreședinte CJ Dolj?

Celălalt post de vicepreședinte al CJ Dolj ar urma să aparțină noilor aliați ai PSD, adică celor de la PER. Iar aici situația este simplă, având în vedere că primii doi de pe lista de consilieri județeni depusă de partid sunt Antonie Solomon și Octavian Sorin Marinescu.

După ce a ieșit pe locul trei la alegerile pentru primărie și a fost scos din cărți la CL Craiova, lui Antonie Solomon nu i-a mai rămas decât Consiliul Județean și posibilitatea de a deveni vicepreședinte. Dacă din interiorul PSD este dacă ca sigură alianța cu PER la CJ Dolj, Solomon nu vrea, deocamdată, să confirme informațiile.

Contactat de GdS, Antonie Solomon a precizat că nu știe, deocamdată, de vreo alianță cu PSD la CJ Dolj, că mai sunt încă discuții și negocieri, dar că „dacă la nivel național se face acest lucru, se poate face și la Craiova“. „Oricum, nu putem merge la Consiliul Județean cu PSD și la Consiliul Local cu alții. Mergem cu PSD și colo și colo, dacă este“, a spus Solomon. Fostul primar al Craiovei a mai menționat că nu este nimic stabilit și că așteaptă să primească certificatul de consilier județean.

Certificatele doveditoare ale alegerii consilierilor județeni vor fi oferite celor 36 de consilieri de la CJ Dolj astăzi, la ora 16.00.