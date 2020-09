USR-PLUS cere renumărarea voturilor obținute de PER la Consiliul Județean Dolj

Alianţa USR-PLUS de la Dolj cere renumărarea voturilor obținute de Partidul Ecologist Român (PER) la Consiliul Județean. După votul de duminică, alianţa USR-PLUS a obţinut, potrivit ultimelor rezultate parţiale anunţate de BEC, un procent de 6,74% şi nu a obţinut niciun mandat de consilier judeţean. În schimb, PER s-a ales cu două mandate în Consiliul Judeţean Dolj, la fel ca PMP, pentru că ambele au trecut de pragul de 5%. Pentru o alianţă politică formată din două partide, pragul electoral este de 7%.

„Unde s-au dus cele 672 de voturi care țin Alianța USR PLUS sub pragul electoral de 7% pentru a trimite reprezentanți în Consiliul Județean Dolj?“, s-au întrebat reprezentanţii alianţei, într-o postare pe Facebook.

USR-PLUS vine şi cu argumente

Reprezentanţii USR-PLUS vin şi cu argumente în acest sens: modul cum s-a imprimat, involuntar, ştampila pe buletinul de vot. „Alianța USR-PLUS a fost plasată (prin tragere la sorți) pe buletinul de vot pe pagina 4. Fix opus pe foaie, pe pagina 3 este lista pentru Consiliul Județean a PER. Este un lucru de notorietate că atunci când se aplică ștampila pe buletinul de vot, aceasta se întinează și se vede scris «TATOV». Fiind în grabă, deoarece la numărătoare în secție Consiliul Județean a rămas de obicei ultimul, președintele secției de vot deschide repede buletinul la paginile 2 și 3 unde sunt firește voturi multe la PNL și PSD, arată fugitiv buletinul de vot către comisie și dacă se vede tuș la PER, îl declară pentru PER, iar votul se pune în grămada PER-ului, unde va rămâne definitiv.

Imaginați-vă că poate nici nu este neapărat rea-voință, ci doar grabă, deoarece numărătoarea a ținut până luni dimineață sau chiar până la prânz. Era de ajuns să se întâmple asta de două ori în fiecare secție și asta reprezintă peste 1.000 de voturi“, au precizat reprezentanţii USR-PLUS Dolj.

USR-PLUS cere renumărarea voturilor. Cu ce dovezi vine Alianţa

„În general, partidele considerate cu mai puține șanse la funcția de primar sau președinte de CJ suferă din cauza «votului util», iar cetățenii votează candidatul «cu șanse», iar pe lista de consiliul votează partidul pe care îl simpatizează. Se vede peste tot în țară acest lucru, inclusiv în Dolj. Mai puțin la Alianța USR-PLUS, unde colegul nostru Silviu Bratu obține 1.158 de voturi în plus, față de lista de consilieri județeni, pe care se regăsește și el. La PER, este fix invers, unde Dișteanu Nelu are 3.567 de voturi sub lista de consilieri județeni PER.

Am verificat secțiile în care existau diferențele cele mai mari între scorul lui Silviu Bratu și scorul Alianței USR PLUS și teoria se confirmă! Se vede clar o corelație între voturile pierdute de USR-PLUS și voturile câștigate în plus de PER față de propriul candidat la funcția de președinte CJ. Raportul în 53 de secții a fost de 680 de voturi vs. 971. Este exclus ca aceste cifre să fie o coincidență! Am primit sesizări de la reprezentații noștri în secții că aceste lucruri chiar s-au întâmplat.

Am solicitat deja Biroului Electoral Județean renumărarea voturilor! Nu este corect față de cei aproape 20.000 de votanți care și-au dorit să îi reprezentăm în Consiliul Județean Dolj ca voturile lor să se fie reatribuite către alte partide!“, se mai arată în comunicatul Alianţei USR-PLUS.