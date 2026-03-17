BERBEC

Se pare că aveţi multă energie fizică şi mentală şi câteva proiecte pe care vreţi să le puneţi în aplicare. Dacă nu aveţi suficiente fonduri disponibile pentru a finanţa o afacere, apelaţi la ajutorul rudelor. Sunt şanse să primiţi cu împrumut suma de care aveţi nevoie.

TAUR

Dacă sunteţi în căutarea unui loc de muncă nou sau mai bun, azi s-ar putea să primiţi un ajutor nesperat din partea unei persoane mai vârstnice. Daţi dovadă de răbdare, fiindcă aveţi şanse reale de reuşită. În a doua parte a zilei, o întâlnire cu un prieten ar putea îmbina plăcutul cu utilul, într-o discuţie relaxată despre afaceri.

GEMENI

S-ar putea să vă preocupe resursele financiare necesare pentru o afacere pe cont propriu. O soluţie ar fi şi asocierea cu un prieten sau cu altcineva de încredere. Staţi foarte bine la capitolul comunicare, aşa că este un moment bun pentru negocieri şi pentru discutarea proiectelor de viitor cu partenerul de viaţă.

RAC

La locul de muncă sau în afaceri aţi putea beneficia de sfaturile excelente ale unei persoane cu experienţă. Lăsaţi orgoliul deoparte şi profitaţi de orice sfat care vă poate ajuta să progresaţi în carieră. Se pare că sunteţi hotărât să munciţi serios şi să vă afirmaţi competenţa.

LEU

Munciţi cu îndârjire şi sunteţi dispus chiar să săriţi peste pauze, inclusiv peste pauza de masă. Se întrevede o călătorie în scop profesional sau necesitatea de a învăţa o metodă sau o tehnologie nouă. Dacă vreţi să îi oferiţi persoanei dragi o zi specială, cu o ieşire în oraș, aţi putea obţine exact efectul pe care îl doriţi.

FECIOARĂ

Dragostea pluteşte în aer. Dacă aveţi deja un partener de viaţă, sentimentele ar putea fi azi la fel de puternice ca în prima zi. La locul de muncă aveţi tendinţa să nu daţi randamentul dumneavoastră obişnuit.

BALANŢĂ

Se întrevede o zi bună, fără evenimente deosebite în carieră şi în plan sentimental. Capacitatea de comunicare este la cote maxime. Profitaţi de această conjunctură favorabilă pentru a negocia participarea dumneavoastră la un nou proiect de afaceri.

SCORPION

La locul de muncă s-ar putea să întâmpinaţi dificultăţi de concentrare şi să fiţi nevoit să amânaţi unele activităţi mai puţin urgente. Este posibil să fiţi anunţat că veţi intra în posesia unei sume importante. În familie, sunteţi nevoit să luaţi o decizie în grabă.

SĂGETĂTOR

Farmecul personal vă ajută să rezolvaţi multe lucruri mai uşor decât aţi fi crezut. Se pare că aveţi de gând să faceţi o achiziţie sau o investiţie importantă. Nu este o zi bună pentru a lua o decizie sau pentru a semna documente. Ar fi bine să vă sfătuiţi cu partenerul de viaţă şi cu o rudă mai vârstnică.

CAPRICORN

La locul de muncă, colegii vă recunosc competenţa şi încearcă să înveţe din experienţa dumneavoastră. În plan financiar nu sunt recomandate experimentele şi iniţiativele riscante. În plan sentimental ar fi bine să priviţi mai adânc, în subtilităţile relaţiei cu omul drag.

VĂRSĂTOR

S-ar putea să dedicaţi această zi meditaţiei şi spiritualităţii. Nu este exclus să primiţi o veste care vă pune pe gânduri, probabil despre cât de efemere sunt satisfacţiile materiale prin comparaţie cu cele sufleteşti. În familie, fiţi mai deschis şi mai receptiv.

PEȘTI

O zi bună pentru a vă face remarcat în societate, cu ocazia unei întâlniri cu vechi prieteni sau cu rude îndepărtate. În plan sentimental, nu este exclus să se înfiripe o nouă idilă. Farmecul personal şi talentul în mânuirea cuvintelor vă pot ajuta mult. Sunteţi tentat să cheltuiţi exagerat pentru ceva ce nu vă este cu adevărat necesar.