BERBEC

Astăzi este de preferat să nu semnaţi documente oficiale şi să nu luaţi decizii importante în activitatea profesională sau în afaceri. Este posibil ca partenerii de afaceri sau colegii de muncă să nu fie de acord cu unele dintre ideile dumneavoastră.

TAUR

În prima parte a zilei este posibil să aveţi parte de câteva momente tensi-onate din cauza unei controverse cu un coleg sau cu un partener de afaceri. Aveţi şanse să lămuriţi eventualele neînţelegeri destul de uşor, cu condiţia să vă păstraţi calmul.

GEMENI

Este posibil să aflaţi că s-a anulat o călătorie în interes profesional şi să fiţi dezamăgit din această cauză. S-ar putea să fie vorba doar despre o amânare, aşa că nu este cazul să vă indispuneţi. Având în vedere conjunctura astrală de azi, este un moment prielnic pentru a vă ocupa de rezolvarea unor probleme financiare ale familiei.

RAC

Este posibil să vă confruntaţi cu o neînţelegere în relaţia cu un coleg de muncă ori cu un partener de afaceri. Dacă discutaţi totul cu calm şi daţi dovadă de diplomaţie, puteţi să ajungeţi la o soluţie de compromis. Pentru a depăşi momentele tensionate de azi este nevoie să vă înarmaţi cu răbdare.

LEU

Partenerul de viaţă v-ar putea reproşa că nu acordaţi suficientă atenţie problemelor legate de locuinţă sau de viaţa de familie. Puteţi să detensionaţi destul de uşor atmosfera, dând dovadă de tact şi înţelegere. În a doua parte a zilei este posibil să constataţi că o afacere la care munciţi de mult timp începe să dea rezultate.

FECIOARĂ

Este posibil ca persoana iubită să vă înţeleagă greşit dorinţa de a avea mai multă libertate de mişcare. Pentru a evita o ceartă, ar fi bine să lămuriţi neînţelegerea fără să vă ieşiţi din fire.

BALANŢĂ

Este o zi bună pentru a face planuri pe termen lung în activitatea profesională sau în afaceri. Aveţi şanse să găsiţi soluţii bune la probleme dificile şi să obţineţi beneficii materiale importante. În a doua parte a zilei s-ar putea să fiţi tentat să petreceţi mai mult timp cu prietenii, ceea ce riscă să provoace nemulţumirea unor membri ai familiei.

SCORPION

Puteţi avea reuşite frumoase în plan profesional şi în afaceri, cu condiţia să vă controlaţi tendinţa de a-i critica excesiv pe cei din jur. Pentru a păstra armonia în relaţiile cu prietenii şi cu partenerul de viaţă, este recomandat să vă păstraţi calmul şi să fiţi cât mai diplomat.

SĂGETĂTOR

Aveţi tendinţa de a deveni impulsiv şi riscaţi să îi jigniţi pe cei din jur. Păstraţi-vă calmul, pentru că altfel s-ar putea să vă alegeţi cu probleme de sănătate. În a doua parte a zilei este posibil să încasaţi o sumă de bani dintr-o activitate extraprofesională.

CAPRICORN

Azi este posibil să nu fiţi în cea mai bună formă intelectuală şi să întâmpinaţi dificultăţi în relaţiile cu cei din jur. Aveţi grijă cum vă exprimaţi, ca să nu fiţi înţeles greşit. Ar fi bine să nu vă implicaţi în mai multe activităţi în acelaşi timp, pentru că există riscul să nu duceţi nici una la bun sfârşit.

VĂRSĂTOR

În prima parte a zilei s-ar putea să obţineţi beneficii financiare neaşteptate cu prilejul unei călătorii în interes personal. Este posibil să faceţi cunoştinţă cu o persoană mai în vârstă, care vă propune să vă asociaţi într-o afacere.

PEȘTI

S-ar putea să fiţi nevoit să amânaţi plecarea într-o călătorie în interes profesi-onal, din cauza unei neînţelegeri cu colegii de muncă sau cu partenerii de afaceri. Totul se poate lămuri destul de uşor, dacă aveţi grijă să discutaţi situaţia cu calm şi diplomaţie. Se pare că parcurgeţi o perioadă favorabilă în plan sentimental.