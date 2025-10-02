BERBEC

Relaţiile cu copiii sunt foarte bune. Aceştia sunt într-o formă bună şi vă fac să fiţi mândru de ei. Aveţi ocazia să vă lărgiţi orizontul şi să vă îmbogăţiţi experienţele. Aveţi parte de întâlniri importante, care vă dau posibilitatea să vă exploraţi mai bine propriile calităţi.

TAUR

Există unele probleme de comunicare acasă. Vreţi să vă purtaţi frumos cu toată lumea, însă nu sunteţi disponibil pentru cei dragi. Familia vă reproşează că nu vă mai pasă de grijile casei. Vă bucuraţi de un spirit creativ şi original, având posibili-tatea să vă exprimaţi în diverse modalităţi.

GEMENI

Simţiţi nevoia de independenţă, iar acest lucru poate dăuna echilibrului afectiv. Reuşiţi însă să vă împărţiţi între viaţa profesională şi cea personală. Dificultăţile întâm-pinate în ultima vreme la serviciu încep să dispară, încetul cu încetul.

RAC

Vă aflaţi într-o situaţie mai delicată, din punct de vedere financiar. Veţi reuşi, însă, să scăpaţi cu bine. Sunteţi într-o formă fizică bună. Dacă aveţi probleme de sănătate vă reveniţi rapid. Trebuie doar să nu exageraţi cu efortul. Pe plan profesional, încercaţi să obţineţi un post mai avantajos.

LEU

Visele romantice și emoţiile invadează viaţa dumneavoastră amoroasă. Vă puteţi lăsa în voia lor, dacă nu sunteţi deja împlinit în dragoste. În ceea ce privește banii, este nevoie să gestionaţi cu rigurozitate contul. Refuzaţi să vă impuneţi niște re-stricţii, deși acestea sunt necesare.

FECIOARĂ

Aveţi o viaţă socială animată, iar acest lucru facilitează posibilitatea de a întâlni persoana potrivită. Dacă vă confruntaţi cu probleme la locul de muncă, apreciaţi calmul de acasă. Este un moment bun pentru a pune la punct o strategie financiară de prim rang.

BALANŢĂ

Vă bucuraţi de o zi liniştită, aşa cum vă place. Preferaţi o relaţie calmă cu partenerul de viaţă, iar acesta se arată mulţumit. Proiectele pe care le aveţi în desfăşurare ar trebui finalizate cât mai repede. Mai târziu sunt prevăzute întârzieri şi dificultăţi.

SCORPION

Sunt posibile certuri cu partenerul de viaţă. Îi vedeţi numai defectele şi nu vă puteţi înfrâna să nu-l criticaţi. Reuşiţi în afaceri, graţie intuiţiei foarte dezvoltate şi aptitudinilor naturale. Unii dintre dumneavoastră aveţi probleme cu picioarele, uneori fiind vorba despre varice sau de alte afecţiuni.

SĂGETĂTOR

Încercaţi să găsiţi, împreună cu partenerul de viaţă, aceleaşi modalităţi de petrecere a timpului liber. În caz contrar, preocupările diferite vă pot înstrăina. În viaţa profesională daţi dovadă de spirit întreprinzător. Vă lansaţi în proiecte profesionale ambiţioase şi chiar s-ar putea să începeţi propria afacere.

CAPRICORN

Viaţa sentimentală este stabilă. Dacă sunteţi singuri puteţi să începeţi o poveste de dragoste care iniţial era doar o prietenie. Alegeţi alimentele bogate în calciu pentru hrana dumneavoastră. Iaurturile şi brânza sunt benefice. În viaţa profesională priviţi în viitor şi vă consolidaţi alianţele utile.

VĂRSĂTOR

În dragoste înclinaţi să vă exprimaţi sentimentele într-un mod vulcanic. Este indicat să fiţi mai temperat în faţa partenerului de viaţă. Apar unele dificultăţi în a vă gestiona resursele. Priviţi lucrurile destul de neclar. Apar însă câteva ocazii noi de a redresa situaţia.

PEȘTI

Simţiţi nevoia să vă afirmaţi. Dacă aveţi senzaţia că există nişte constrângeri care vă opresc să faceţi acest lucru, s-ar putea să explodaţi. Încercaţi totuşi să nu vă răniţi familia, făcând din ea ţapul ispăşitor. Dacă aveţi de dat explicaţii la locul de muncă asiguraţi-vă că o faceţi acum, până nu e prea târziu.