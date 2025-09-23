BERBEC

E timpul să vă ocupaţi de toate sarcinile pe care le-aţi amânat, de curăţenie la birou, acasă sau în… minte. E o zi bună pentru activităţi care necesită grijă pentru detalii, dar și pentru a te disciplina în tot ce faci și a deveni mai riguros, inclusiv în ceea ce privește dieta și stilul de viaţă.

TAUR

Se lămuresc animozităţile vechi, atât în relaţia cu persoana iubită, cât și în relaţia cu copiii. Totuși, discordia este prezentă, astfel că mai pot apărea discu-ţii aprinse și controverse. Cu puţin efort și deschidere mentală sinceră spre dialog și cooperare, totul se poate rezolva favorabil pentru toată lumea.

GEMENI

În urma discuţiilor cu un prieten sau cu o persoană de încredere din segmentul profesional, în tihnă şi în taină veţi lua decizii majore pentru mersul lucrurilor în viaţă de acum înainte. Vă sunt favorizate meditaţiile interioare, de-taşarea de cotidian şi aflarea unor informaţii secrete despre relaţiile în care sunteţi implicat.

RAC

Exista multă forfotă în zona comunicării, negocierilor, schimburilor. Chiar dacă unele relaţii se cer încă ajustate, iar modul în care se derulează unele colaborări nu e deloc pe gustul dumneavoastră, aveţi totuși resursele și abilitatea necesare să întoarceţi lucrurile în favoarea dumneavoastră.

LEU

E necesar să vă reconfiguraţi activităţile profesionale, să vă repoziţionaţi faţă de o serie de colaboratori și/sau angajaţi, să deveniţi mai disciplinat, în primul rând, în gândire, apoi în acţiune. E timpul să vedeţi opţiunile cu luciditate, fără înflorituri și fără să vă mai amăgiţi că va veni un noroc de undeva din afară.

FECIOARĂ

E posibil ca ziua să înceapă cu o dezamăgire sau o deziluzie, dar asta nu face decât să vă trezească la realitate și vă ajută să înţelegeţi o dată în plus că așteptările de la ceilalţi nu sunt de folos nimănui. Una peste alta, o zi de așezare, ordonare, schimbare a priorităţilor, atenţie la felul în care faceţi lucrurile.

BALANŢĂ

O perioadă destul de apăsătoare, care vă obligă la introspecţie și acceptare cu smerenie a consecinţelor unor alegeri și fapte trecute. E timpul să renunţaţi la încrâncenare și la dorinţa de a avea dreptate, pentru a vă reconcilia cu o persoană care contează. Dialogurile tăinuite cu persoanele din anturajul apropiat vă vor furniza informaţii deosebite din segmentul profesional.

SCORPION

Această zi vă arată foarte clar unde aveţi de recunoscut niște greșeli și ce ajustări e nevoie să faceţi în relaţiile și în modul în care v-aţi construit poziţia în anumite proiecte. S-ar putea să constataţi că nu v-aţi negociat bine rolul, contribuţia și onorariul, de aceea e momentul să reveniţi asupra unor discuţii și să îndreptaţi lucrurile.

SĂGETĂTOR

Foarte multă energie primește zona carierei, autorităţii și puterii. Acum e momentul să vă uitaţi mai atent la niște detalii în ceea ce privește evoluţia profesiona-lă și, poate, să luaţi în calcul și alte opţiuni de afirmare. Cu cât aveţi mai mult simţ practic, cu atât mai multe beneficii puteţi atrage.

CAPRICORN

Sunteţi animat de gânduri măreţe, idealuri nobile și de filozofii noi de viaţă. Sunt momente speciale în care vă veţi schimba radical mentalitatea și felul în care vă raportaţi la oameni și fapte. Se conturează o perioadă în care studiile, cercetările, documentarea și călătoriile îndepărtate vor reprezenta subiecte de mare interes.

VĂRSĂTOR

Se deschide o etapă de câștig de la și prin alţii, se lămuresc chestiuni financiare și materiale trenante. Documentele financiare și demersurile privitoare la investiţii și la achitarea datoriilor reprezintă teme importante pe termen lung. Recomandabil este să evitaţi contractarea creditelor.

PEȘTI

Se animă foarte mult segmentul partenerial începând cu această săptămână. Este rost de parteneriate noi, fie că este vorba de planul personal, fie de cel profesional. Unele colaborări sau un mariaj se pot destrăma rapid, fără echivoc. Este important acum să vă concentraţi pe interesele personale.