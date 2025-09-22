BERBEC

Veştile bune din familie au un efect tonic asupra voastră: vă dau chef de viaţă, de distracţie, energie din belşug pentru orice activitate dinamică. Faceţi planuri frumoase alături de cei dragi, convins că şi ei vor participa trup şi suflet la ceea ce le propuneţi.

TAUR

Aranjaţi-vă şi ieşiţi în lume, în medii cât mai populate şi cât mai diverse, pentru că există şansa de a fi remarcat de cineva special. Dacă dragostea lipseşte din viaţa voastră azi se poate rezolva cu bine şi acest punct lipsă, pentru că apare ocazia de a întâlni pe cel care ar putea deveni partenerul potrivit pentru visele voastre romantice.

GEMENI

Lumea vă recunoaşte azi talentul de judecător corect în situaţii cu mai multe direcţii de interpretare, ca atare veţi interveni în mod salvator în problema altei persoane. Datorită judecăţii voastre juste şi la obiect, detaşat de orice influenţe din afară, se face lumină în viaţa celuilalt, care vă va privi ca pe eroul zilei.

RAC

Ceea ce gândiţi se reflectă excelent în ceea ce atrageţi spre voi, pentru că realitatea e o proiecţie a viselor voastre. Practic, ce gândiţi asta obţineţi, ce doriţi asta vine spre voi, şi, în asemenea condiţii, ştiţi cum se spune: ai grijă ce-ţi doreşti că s-ar putea să primeşti.

LEU

Vă gândiţi la ceva anume, dar nu vă opriţi la o singură variantă! E un moment în care vi se dă voie să emiteţi cât mai multe variante ale aceluiaşi scop, pentru că se poate ajunge la el din mai multe direcţii. Nu există o singură cale de a accede la acel mare vis, ci vă aflaţi pe tărâmul tuturor posibilităţilor.

FECIOARĂ

Sunteţi implicat într-un proiect care cere enorm de la voi. Aveţi toate resursele necesare pentru a-i face faţă cu brio, ca atare implicaţi-vă cu tot ce aveţi şi tot ce ştiţi, deoarece roadele vor fi demne de laudă.

BALANŢĂ

Imaginaţia e la cote maxime şi tot ce iese acum din mintea voastră e de calitate, demn de mândrie. Spuneţi ce aveţi în gând, pentru că merită arătat, folosit, valorificat. Poate fi un nou început într-o direcţie care va construi, pas cu pas, ceva de care veţi fi încântat la final.

SCORPION

Dacă aţi fost plecat o vreme din locul obişnuit, acum e vremea să vă întoarceţi acasă. E ca şi cum s-ar termina concediul sau o vizită într-o altă locaţie decât cea normală, dar ca la orice final de perioadă în care vă detaşaţi de toate, revenirea la viaţa cotidiană e un pic decepţionantă.

SĂGETĂTOR

Nu sunteţi în apele voastre, se vede că vă macină o problemă, dar pe care preferaţi să o ţineţi, deocamdată, doar pentru voi. Vă e teamă că o eventuală destăinuire ar spune despre voi mai mult decât aţi dori, şi anume că aveţi slăbiciuni, că aveţi puncte nevralgice de care alţii se pot folosi.

CAPRICORN

Priviţi spre trecut cu luare aminte, pentru că aţi trecut cândva printr-o situaţie care v-ar putea fi lecţie pentru ceea ce se petrece acum. Nu e prima oară când aţi trăit aşa ceva, aţi mai avut câteva momente similare mai demult, deci ajunge doar să priviţi înapoi cu atenţie.

VĂRSĂTOR

Iubirea e cel mai frumos lucru de care aveţi parte azi, pentru că vă simţiţi răsfăţat în gesturi de afecţiune şi de simpatie din partea celor din jur. Nu doar partenerul de suflet vă alintă şi vă învăluie în cuvinte calde, ci reuşiţi să intraţi în graţiile oricui datorită talentelor pe care le puneţi în joc: amabilitate, un zâmbet plăcut pe chip, o vorbă bună.

PEȘTI

Sunteţi implicat într-o acţiune care se clădeşte etapă cu etapă, dar acum simţiţi că vă apropiaţi cu paşi mari de momentul în care veţi vedea şi roadele acestui efort. A fost un proces de lungă durată în care aţi investit tot ce aţi avut mai bun, dar sunteţi mândru de rezultate.