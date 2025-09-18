BERBEC

Aveţi şanse mari să rezolvaţi probleme legate de cămin. Partenerul de viaţă vă susţine şi este dispus să vă ajute. După-amiaza este posibil să întâmpinaţi probleme de natură birocratică. Dacă aveţi de luat decizii importante, vă recomandăm să vă bazaţi pe intuiţie.

TAUR

S-ar putea să fiţi puţin descurajat de numărul problemelor pe care le aveţi de rezolvat. Cu calm şi răbdare, aveţi toate şansele să realizaţi tot ce v-aţi propus pentru azi. Aveţi posibilitatea să faceţi schimbări în casă, spre satisfacţia partenerului de viaţă.

GEMENI

Ar fi bine să nu începeţi activităţi noi, pentru că există riscul să întâmpinaţi dificultăţi neprevăzute. În prima parte a zilei, s-ar putea să fiţi nevoit să faceţi câteva drumuri scurte care nu suportă amânare şi care vă cam dau programul peste cap. Vă recomandăm să evitaţi activităţile dificile, care necesită putere de concentrare.

RAC

Aveţi posibilitatea să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoastră, mai ales în privinţa relaţiilor sentimentale. S-ar putea să faceţi cunoştinţă cu câteva persoane interesante, care v-ar putea deveni parteneri de afaceri.

LEU

S-ar putea să fiţi dezamăgit din cauza unei afaceri care nu merge conform aşteptărilor. Vă sfătuim să nu vă descurajaţi. Pur şi simplu, astăzi nu este o zi bună pentru afaceri. Aveţi ocazia să petreceţi mai mult timp alături de persoana iubită.

FECIOARĂ

Chiar dacă aveţi multe probleme de rezolvat, rezervaţi-vă timp pentru a vă relaxa din când în când. S-ar putea să fiţi tentat să cheltuiţi mai mult decât vă puteţi permite. Fiţi prudent şi cumpătat! După-amiază, este posibil să faceţi cu-noştinţă cu o persoană deosebită.

BALANŢĂ

Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii şi cu persoana iubită. După-amiază este posibil să primiţi o sumă impor-tantă de bani de la o persoană mai în vârstă din familie. Sunt şanse să vi se propună o colaborare, dar ar fi bine să amânaţi luarea unei decizii.

SCORPION

Se pare că sunteţi hotărât să faceţi o schimbare în privinţa relaţiilor sentimentale. După-amiază puteţi petrece momente relaxante într-o reuniune cu prietenii. Chiar dacă sunteţi în centrul atenţiei, vă sfătuim să-i lăsaţi şi pe ceilalţi să vorbească.

SĂGETĂTOR

Dimineaţa s-ar putea să aveţi de făcut mai multe drumuri scurte pentru casă şi pentru un membru mai tânăr al familiei. Vă recomandăm să nu vă planificaţi activităţi importante pentru astăzi, fiindcă este puţin probabil să vă puteţi respecta programul. Puteţi să vă ocupaţi de probleme financiare, pentru că aveţi şanse mari de reuşită.

CAPRICORN

Aveţi ocazia să daţi sfaturi excelente unor persoane mai tinere. Cu sprijinul financiar al unei rude, vă puteţi îndeplini dorinţa de a cumpăra un obiect de uz casnic. Este o zi favorabilă investiţiilor şi întâlnirilor cu prietenii, însă vă sfătuim să nu vă neglijaţi partenerul de viaţă.

VĂRSĂTOR

Aveţi tendinţa să vă dedicaţi total muncii şi să neglijaţi relaţiile sentimen-tale. Acordaţi mai multă atenţie familiei. În a doua parte a zilei este posibil să vi se propună participarea într-o afacere.

PEȘTI

Deşi aveţi impresia că ideile dumneavoastră nu sunt apreciate aşa cum ar merita, nu este cazul să vă indispu-neţi. Rezultatele concrete vor fi mai convingătoare decât vorbele. Nu semnaţi documente importante şi amânaţi negocierile de afaceri.