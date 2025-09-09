BERBEC

Organizează-ţi lucrurile cu atenţie pentru săptămâna viitoare. Este un mod excelent de a-ţi încărca bateriile și de a te relaxa. De luni încolo vei fi extrem de aglomerat, iar un weekend în care să pui lucrurile la punct nu trebuie ratat.

TAUR

Nu știi ce este aceea oboseală! Faci cele mai grele treburi singur și apoi te apuci de cele care cer atenţie și fineţe. Nu accepţi ca programul pe care l-ai făcut pentru familie să fie modificat, oricine sau orice ar interveni.

GEMENI

Ești plin de energie și ai chef să te ocupi cu maximă atenţie de casă și de cei din casă, pentru că știi că lucrurile vor intra într-un alt ritm de luni încolo și, prevăzător cum ești, calculezi totul dinainte cu multă meticulozitate.

RAC

Liniștea este cea mai bună terapie și este o perioadă în care ai nevoie de calm și de multă relaxare. Încearcă să rămâi departe de agitaţie. Ai nevoie de clarificări și de răspunsuri, te simţi în ceaţă și nu știi care este cea mai bună cale de urmat.

LEU

În acest week-end ai putea repara unele probleme sentimentale. Este posibil să cunoști pe cineva care să te facă să înţelegi că familia este cel mai important lucru. Nu este o zi bună pentru o hotărâre crucială de care să depindă perioada următoare.

FECIOARĂ

Te gândești mai mult la tine și să iei decizii importante pentru tine și familia ta, legat de casă și locul de muncă. Poate că vei vrea să te muţi. Ai grijă însă, nu te grăbi să iei o decizie înainte de a studia toate posibilităţile și riscurile!

BALANŢĂ

Până la jumătatea săptămânii viitoare te confrunţi cu stări de stres care ţi-ar putea afecta și relaţia cu cei din jur. Profită de weekend și pune lucrurile în ordine. Nu te izola, ci mergi să discuţi cu cineva apropiat despre ce te deranjează și neliniștește.

SCORPION

Stresul și frustrarea ar putea fi copleșitoare pentru tine. Te preocupă viitorul și ești îngrijorat, pentru că lucrurile nu sunt clare, certe și limpezi. Nu suporţi incertitudinea, dar tocmai la o viaţă de incertitudine trebuie să te adaptezi.

SĂGETĂTOR

Un prieten apropiat amână o întâlnire pe care o așteptai cu plăcere și asta îţi strică pofta de viaţă. Poate că ar fi bine să fii puţin mai realist. Nu este o perioadă propice pentru adunări și excese. Săptămâna care vine va fi specială și inedită pentru tine.

CAPRICORN

Un membru de familie ar putea avea probleme. Îl vei susţine și-l vei ajuta să treacă pes-te nemulţumiri și greutăţi, peste spaime și incertitudini. O să te simţi bine pentru că ai făcut bine. Finalul de săptămână este banal, calm și bun.

VĂRSĂTOR

Unele din deciziile tale sunt extrem de inconfortabile pentru cei din jur. Ai subiecte grele de discuţie cu cineva apropiat și nu se ajunge la nicio concluzie concretă, iar ăsta este un motiv de agitaţie în plus pentru tine.

PEȘTI

Opţiunile tale și perspectivele se ciocnesc duminică. Adoptă o atitudine detașată, politicoasă și rezervată. Bucură-te de tihna unor zile în care să te ocupi de tine, de cei dragi și de casa ta. Fii atent la obligaţiile pe care le ai și respectă-ţi angajamentele.