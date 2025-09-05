BERBEC

Această săptămână va fi destul de solicitantă, deci trebuie să fiţi pregătit. Moralul şi încrederea pot fi slabe. Cu toate aces-tea, veţi reuşi o muncă internă utilă şi substanţială asupra dumneavoastră. Puteţi fi încăpăţânat, cu abilităţi pu-ternice de negociere.

TAUR

Săptămâna aceasta vă va aduce o varietate de emoţii şi influenţe, deci în general va fi nevoie de un efort semnificativ. La începutul săptămânii vă va domina logica, iar alegerile dumneavoastră vor fi mai responsabile şi practice. Fiţi atent, nu vreţi să deveniţi prea presant, întrucât energia presiunii nu vă va ajuta să obţineţi ce vreţi.

GEMENI

Această săptămână va balansa între logica rece şi emoţii intense. Veţi fi în stare să lu-aţi decizii importante bazate strict pe logică. Profitaţi de asta dacă vreţi să rezolvaţi subiecte care necesită asemenea abordare. Emoţiile vor fi dominante din nou şi veţi simţi o puternică determinare şi o uriaşă pasiune să duceţi mai departe ceea ce faceţi, fără teamă că v-aţi putea zbate pentru asta.

RAC

Vă veţi suprima emoţiile. Asta vă va ajuta afacerile profesionale, dar vă va crea probleme în relaţii. Pasiunea va atinge vârful şi veţi simţi totul foarte intens. Din fericire, veţi reuşi să gestionaţi aceste emoţii în treburile profesionale. Pe durata weekendului, vă veţi relaxa, totuşi evitaţi să luaţi orice decizii.

LEU

Această săptămână este plină de capcane, dar şi de momente foarte plăcute. Unele vor fi relaxante şi romantice, în timp ce altele pasionale şi intense. În treburile profesionale, veţi avea ocazia să munciţi din greu şi să pretindeţi orice credeţi că meritaţi, în timp ce vă promovaţi cariera.

FECIOARĂ

În această săptămână, veţi înainta ghidat de logică şi de spiritul foarte practic, iar asta vă va ajuta să vă promovaţi interesele profesionale. La jumătatea săptămânii veţi deveni mai sociabil, comunicativ şi echilibrat. Mai târziu, pe durata weekendului, veţi experimenta pasiune, misticism, putere, dinamism şi emoţii intense.

BALANŢĂ

Această săptămână va fi chiar drăguţă, aducându-vă multe lucruri pozitive la un nivel personal şi profesional. Veţi căuta companii consistente la nivel personal şi profesional. Nu vreţi să fiţi singur, dar nici nu sunteţi dispus să faceţi companie cu oricine. Iubirea şi tandreţea vor deveni baza pentru momentele intime.

SCORPION

Această săptămână va aduce influenţe diverse în viaţa personală şi profesională. Dispoziţia va fi dulce şi romantică şi veţi simţi nevoia de a fi apropiat de partener şi să vă satisfaceţi nevoia de companie. Veţi putea să vă ascundeţi emoţiile foarte bine. Vor fi unele decizii serioase pe care va trebui să le luaţi până la începutul lui septembrie.

SĂGETĂTOR

Veţi experimenta emoţii adânci şi solicitante. Nu pu-teţi prevedea nimic, deci doar experimentaţi ce vine la rând. Veţi putea, totuşi, să vă simţiţi nesigur, iar asta vă poate face să deveniţi prea presant cu partenerul şi cu oamenii din preajmă.

CAPRICORN

Veţi avea şansa să luaţi decizii importante, să fiţi aproape de cei iubiţi. Pasiunea vă va seduce şi veţi renunţa la orice idei conservatoare. Imaginaţia vă va defini şi vă va duce departe de realitate. Intuiţia va fi activată mai mult, deci folosiţi-o ca să vă explicaţi situaţii ce nu pot fi procesate prin logică. Weekendul va fi ideal pentru excursii şi stări de bine.

VĂRSĂTOR

Veţi aborda oamenii pe care îi iubiţi, veţi petrece momente frumoase cu ei şi veţi experimenta emoţii profunde care vă vor lăr-gi orizonturile şi deschide uşile spre o realitate alternativă. Imaginaţia va scrie propria sa poveste.

PEȘTI

Aceasta va fi o săptămână interesantă. Vă puteţi abandona cu alţi oameni alături, puteţi stabili noi conexiuni şi vă puteţi distra, întrucât veţi fi în dispoziţii pozitive. Aceste zile sunt ideale pentru excursii şi călătorii, dar ar trebui să evitaţi să luaţi decizii; dispoziţia sensibilă şi romantică vă va face să păreţi naiv.