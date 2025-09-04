BERBEC

Se pare ca astăzi veţi fi mai mult pe drumuri. Sunt momente bune de a vă ocupa de îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe prin înscrierea la un curs sau, dacă deja sunteţi implicat într-o formă de instruire, prin aprofundarea subiectelor prezentate.

TAUR

Banii şi implicaţiile lor sunt la ordinea zilei. Puteţi primi cadouri, recompense sau veşti legate de salarizarea de la un loc de muncă. Energia vitală este la cote joase, aşa încât dozaţi-vă eforturile şi ocupaţi-vă de treburi de rutină. În a doua parte a zilei găsiţi un echilibru între laturile materiale şi cele spirituale ale vieţii.

GEMENI

Ar trebui să vă simţiţi bine astăzi. Sunt momente bune de a vă ocu-pa de propria persoană, de a merge la un salon de întreţinere corporală sau a vă rezolva probleme administrative. Evitaţi excesul de zel şi cheltuielile nefondate. Sănătatea este vulnerabilă, aşa încât alternaţi orele de muncă cu cele de odihnă.

RAC

Sufletul dumneavoastră are nevoie de retragere din forfota vieţii şi de odihnă. Este o zi bună pentru a vă aduna gândurile şi pentru a vă creiona planuri de viitor. Recomandabil este să vă ocupaţi doar de activităţile uşoare, pentru că organismul vostru este destul de obosit.

LEU

Ziua vă aduce în atenţie prietenii. Sunt posibile dialoguri tensionate, dar sunt momente pasagere. Totuşi, informaţiile primite vizavi de unii apropiaţi vă pot pune pe gânduri. Vorbiţi puţin și mai ales evitaţi judecăţile de orice fel. Detaşaţi-vă de problemele altora şi ocupaţi-vă doar de dumneavoastră.

FECIOARĂ

Atenţia și eforturile vă sunt atrase de chestiunile profesionale. Un şef vă poate face reproşuri, de aceea fiţi prudent. Imaginea voastră în ochii celorlalţi este destul de distorsionată.

BALANŢĂ

Sunteţi interesat de tot ce ţine de alte ţări. Puteţi primi veşti de la persoane aflate departe de graniţele ţării sau puteţi face demersuri necesare unei călătorii. Unii pot susţine probe, interviuri, examene fie pentru obţinerea unui loc de muncă, fie pentru absolvirea unei forme de școlarizare.

SCORPION

Ziua este favorabilă pentru a vă ocupa de taxe, facturi, impozite sau relaţii cu instituţiile financiare. Achitaţi toate datoriile și verificaţi atent documentele financiare sau patrimoniale. Există ceva restricţii la capitolul financiar, însă poate că este vorba mai mult despre modul dumneavoastră de a privi banii şi implicaţiile lor.

SĂGETĂTOR

Relaţiile parteneriale alcătuiesc tema principală a zilei. S-ar putea ivi discuţii aprinse cu partenerul de viaţă, de aceea fiţi prudent. Pe de altă parte, colaborările sau proiectele comune cu alţii ar trebui revizuite. Este nevoie de o schimbare de atitudine vizavi de tot ce vă înconjoară.

CAPRICORN

O zi cu multe şi mărunte de făcut la serviciu. Relaţiile colegiale sunt disonante şi bine ar fi să vă bazaţi doar pe forţele voastre. Sănătatea este vulnerabilă pe segmentele aparatului respirator. Dozaţi-vă eforturile și ocupaţi-vă numai de treburi uşoare.

VĂRSĂTOR

Cheful de distracţii şi aventuri este la cote înalte astăzi, probabil un ecou al zilelor trecute. Creativitatea este accentuată, aşa încât îndreptaţi-vă eforturile către un hobby. Relaţiile sentimentale sunt umbrite, dar sunt momente pasagere.

PEȘTI

Casa şi familia vă solicită atenţia şi eforturile. Se pot face uşor curăţenie generală și reparaţii curente sau se poate ajunge la un consens pe subiecte legate de bunurile patrimoniale. Nostalgia copilăriei vă însoţeşte întreaga zi, aşa încât programaţi-vă o vizită în locurile natale.