BERBEC

Vă trec o mulţime de gânduri prin minte, dar se pare că cele care vizează segmentul profesional stăruie ceva mai mult. Pentru că acest segment de viaţă a început un proces de schimbare totală, de multe ori veţi reveni asupra a ceea ce se petrece la serviciu.

TAUR

O zi în care neliniştile financiare sunt greu de gestionat. Pentru că de multă vreme, cei dragi tot apelează la veniturile dumneavoas-tră pentru a-şi satisface treburile sau mofturile, sigur că din când în când se creează contextul necesar scadenţei.

GEMENI

Intervin astăzi aspecte noi în relaţiile parteneri-ale. Partenerul de viaţă doreşte să facă îmbunătăţiri în spaţiul în care locuiţi, să achiziţioneze bunuri patrimoniale sau chiar vrea să încea-pă demersuri pentru a vă muta în casă nouă. Fiţi prudent la felul în care vorbiţi, deoarece există tendinţa de a riposta vehement la orice sugestie venită din partea celorlalţi.

RAC

Aveţi multă treabă, fie că staţi acasă, fie că mergeţi la lucru. V-aţi propus să rezolvaţi mai ales treburile restante, însă se recomandă prudenţă. Oboseala şi unele afecţiuni vechi îşi vor spune cuvântul. Selectaţi priorităţile şi lucraţi pe îndelete, în ritmul în care sunteţi obișnuit.

LEU

Relaţiile sentimentale vă vor atrage în mod deosebit astăzi. Aveţi nevoie de afecţiunea celor dragi, vreţi dovezi de iubire și vreţi să oferiţi afecţiune, protecţie, chiar şi ceva surprize plăcute. S-ar putea să nu vi se răspundă cu aceeaşi monedă, pentru că cei dragi sunt concentraţi pe treburile lor.

FECIOARĂ

Aveţi spor în treburile gospodăreşti şi în discuţiile cu membrii familiei. Pe de altă parte, ar fi bine să vă interesaţi de rude, de locurile natale, pur şi simplu să faceţi o analiză a segmentului copilăriei şi a persoanelor apropiate.

BALANŢĂ

Ziua vă aduce călătorii pe distanţe scurte, dar şi discuţii multe cu persoa-nele din anturajul apropiat. Printre banalităţi şi plictiseli cotidiene veţi afla lucruri interesante mascate sub forma unor simple gesturi sau vorbe, chipurile aruncate la întâmplare.

SCORPION

Datorită persoanei iubite, copiilor sau prietenilor este posibil să cheltuiţi sume importante de bani sau la îndemnul acestor persoane există riscul să investiţi timp şi bani, lucru total neprofitabil pentru dumneavoastră. Selectaţi cheltuielile, analizaţi pe îndelete propunerile altora, însă deciziile majore lăsaţi-le pentru zilele următoare.

SĂGETĂTOR

Puteţi considera această zi ca fiind numai a dumneavoastră şi astfel să vă comportaţi ca şi cum trebuie sărbătorită în mod special. Chiar dacă dispoziţia sufletească se schimbă rapid din te miri ce, totuşi fundalul energetic al zilei vă permite să vedeţi şi să vă bucuraţi de partea plină a paharului vieţii.

CAPRICORN

Sunt favorizate activităţile intelectuale, dar cele desfăşurate în tihnă, departe de ochii lumii şi de forfota cotidiană. Pentru că organismul este obosit, iar sănătatea este vulnerabilă ar fi bine să vă ocupaţi numai de treburi uşoare şi, mai ales, plăcute sufletului.

VĂRSĂTOR

Neplăcerile care survin în relaţiile cu persoanele din anturajul socioprofesio-nal pot duce la destrămarea unor colaborări sau înţelegeri vechi. Se pare că mărul discordiei sunt banii şi bunurile implicate în aceste relaţii.

PEȘTI

Sunteţi foarte solicitat astăzi, atât la serviciu, cât şi acasă de către cei dragi. Totuşi ar fi bine să vă direcţionaţi atenţia şi eforturile mai mult spre segmentul profesional, deoarece se conturează schimbări importante.