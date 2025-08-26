BERBEC

Multe şi mărunte puteţi discuta cu prietenii, dar şi cu colegii de serviciu care vă sunt aliaţi de nădejde. Este posibil să reveniţi asupra unor teme de discuţie vechi, să reformulaţi unele concepţii sau planuri de viaţă, mai ales în ceea ce priveşte traseul profesional.

TAUR

Este bine ca în prima parte a zilei să vă ocupaţi de plăţi, documente financiare sau relaţii cu instituţii financiare, în funcţie de nevoile pe care le aveţi. Tentaţia de a face investiţii de anvergură este la cote mari şi păguboasă. Foarte uşor se pot găsi în preajmă profitori, care sub masca neajutorării să vă ceară favoruri materiale pe termen lung.

GEMENI

În primele ore ale zilei puteţi pune la punct detalii parteneriale, atât în relaţia cu partenerul de viaţă, cât şi în relaţia cu partenerii de afaceri. Acceptaţi şi părerile celorlalţi, chiar dacă sunt opuse principiilor dumneavoastră de viaţă. Chiar şi mentalitatea, viziunea pe care o aveţi despre relaţii şi colaborări se poate schimba când vă aşteptaţi mai puţin.

RAC

Aveţi tendinţa de a vă implica în tot soiul de treburi care vă privesc mai mult sau mai puţin. Fiţi prudent şi orientaţi-vă eforturile numai către priorităţi şi îndatoririle personale sau profesionale. Seara este potrivită şuetelor cu cei dragi.

LEU

Este o zi în care vă bucuraţi de compania persoanei iubite, a copiilor sau de activităţi recreative. Sunt posibili câţiva nori în segmentul amoros, pentru că faceţi ce faceţi şi tot la serviciu vă gândiţi sau tot despre sarcinile profesionale vorbiţi.

FECIOARĂ

Pe lângă treburile cotidiene, în special cele care vizează segmentul socio-profesional, vor interveni şi aspectele gospodăreşti. După iureşul din prima parte a zilei, liniştea casei, apropierea de mem-brii familiei şi de rude vă priesc de minune.

BALANŢĂ

Este o zi cu multe controverse din cauza informaţiilor pe care le primiţi de la persoanele din anturajul apropiat. Ar fi bine să selectaţi atent vorbele şi subiectele de discuţie, deoarece unii vor profita de cea mai banală greşeală şi vă vor sancţiona aspru.

SCORPION

În prima parte a zilei se preconizează cheltuieli diverse, dar este posibil să primiţi și cadouri, bani sau alte favoruri din partea anturajului apropiat. Liniştea va fi tulburată începând cu orele amiezii de tot soiul de discuţii şi întâlniri cu prieteni. Unii vă vor solicita ajutorul material, alţii ajutorul moral, iar alţii pur şi simplu simt nevoia să vi se destăinuie chiar şi pe teme banale.

SĂGETĂTOR

Este o zi în care ar trebui să vă simţiţi plin de energie, chiar dacă, pe alocuri mai apar oscilaţii în trăiri, senzaţii sau decizii. Orice doriţi să întreprindeţi ar fi bine să vă sfătuiţi cu membrii familiei. Sigur că aceştia vă pot îndruma spre alte activităţi, însă dacă vă veţi gândi pe îndelete veţi constata că de fapt veţi avea numai de câştigat.

CAPRICORN

Discreţia şi misterul care vă învăluie astăzi vă fac un personaj greu de acceptat de către ceilalţi. Sunt posibile multe discuţii, întâlniri la drumuri scurte cu tot soiul de cunoştinţe, însă parcă trece totul pe lângă dumneavoastră fără să lase vreo urmă.

VĂRSĂTOR

O zi cu discuţii şi reuniuni familiare. Sunteţi în vervă, aveţi un farmec irezistibil şi veţi reuşi să-i molipsiţi şi pe ceilalţi cu entuziasmul şi determinarea de a vă implica în acţiuni comune cu alţii, dar acţiuni de anvergură. Chiar dacă la prima vedere aţi putea fi nemulţumit de rezultatele dezbaterilor, aveţi încredere că dincolo de asta se ţes lucruri importante.

PEȘTI

Este nevoie să vă implicaţi în tot soiul de activităţi de grup, atât în plan profesional, cât şi în plan domestic. Se recomandă prudenţă în tot ce întreprindeţi, deoarece există riscul că obţineţi reproşuri şi comentarii nefondate la adresa dumneavoastră.