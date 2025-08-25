BERBEC

Cineva de la serviciu vrea să vă saboteze, dar vă daţi seama la timp. După-amiază aveţi parte de o surpriză frumoasă, când vă întâlniţi cu cineva din trecutul amoros. Dacă vă invită în oraş, acceptaţi, dar nu încercaţi să reaprindeţi flacăra iubirii!

TAUR

Pentru că afacerile merg bine, puteţi să vă implicaţi în acţiuni de binefacere. Planurile dumneavoastră din ultima perioadă merg ca pe roate, aşa că sunteţi în culmea fericirii. Dacă vă rezolvaţi şi problemele de sănătate, vă puteţi considera o persoană fără griji.

GEMENI

Aţi vrea să vă luaţi după-amiaza liberă pentru a vă întâlni cu prietenii, dar e prea mult de lucru la serviciu. Asta nu vă împiedică să îi sunaţi după program şi să puneţi la cale planurile de weekend. Aveţi o zi plină, care vă va obosi peste măsură, dar vă veţi simţi bine atât fizic, cât şi psihic.

RAC

Ca să aveţi rezistenţă fizică este mare nevoie de practicarea unui sport în mod regulat. Dacă veţi face efort, rezultatele nu vor întârzia să apară. Ar fi bine să îi spuneţi cu adevărat ce simţiţi partenerului de cuplu. Prea multe emoţii şi stări s-au adunat în suflet în ultimele zile şi nu e în regulă să suferiţi pe ascuns.

LEU

Vă bucuraţi că aţi câştigat nişte bani în plus, dar cum au venit aşa vor şi pleca. Din păcate, azi apar nişte cheltuieli suplimentare şi pentru a le face faţă trebuie să spargeţi puşculiţa. Nu vă îngrijoraţi, vor mai apărea şi alte ocazii de a câştiga un venit suplimentar.

FECIOARĂ

Vă plângeţi prea mult în ultima perioadă, iar asta vă strică imaginea. Încercaţi să vă calmaţi şi să vă daţi seama că lucrurile nu stau chiar atât de rău cum credeţi. Seara, cineva vă sună cu o veste bună. Ar fi cazul să vă rezervaţi mai mult timp pentru odihnă.

BALANŢĂ

Aveţi probleme în viaţa amoroasă de ceva vreme, dar uite că parcă începe să se vadă soarele. Azi cunoaşteţi un bărbat care vă place la nebunie, dar care face pe inabordabilul. Nu insistaţi, dar nici nu abandonaţi gândul de a-l cuceri. S-ar putea să vă iasă!

SCORPION

Cineva vă sună să vă dea o veste îngrijorătoare, în prima parte a zilei, dar până seara lucrurile revin la normal şi situaţia se îmbunătăţeşte. Încercaţi să nu vă certaţi cu nimeni pentru că nu aveţi cea mai bună zi! Persoana iubită vă intuieşte şi cele mai mici dorinţe, oferindu-vă clipe de profundă complicitate şi bucurie.

SĂGETĂTOR

Cereţi iertare sau cineva îşi cere iertare. Oricum ar fi, aveţi o seară minunată, care vă face să vă gândiţi la viitor şi la posibilităţile nenumărate care vi se arată. Găsiţi modalităţi prin care să obţineţi un mai mare grad de libertate. În privinţa activităţilor de ordin financiar, păstraţi-vă capul pe umeri.

CAPRICORN

Treceţi prin nişte momente de cumpănă legate de ceva tehnic – ori vi se strică maşina, ori vi se blochează calculatorul, ori telefonul refuză să mai funcţioneze. Orice ar fi, păstraţi-vă calmul! Este important să fiţi mai prudent în privinţa banilor.

VĂRSĂTOR

Vreţi să faceţi o schimbare în viaţă, aşa că vă gândiţi la o coafură nouă sau poate la un tatuaj. Înainte de a lua orice decizie, gândiţi-vă bine dacă asta este ceea ce vă doriţi cu adevărat! Faceţi schimbări drastice şi în viaţa sentimentală.

PEȘTI

V-aţi trezit prost dispus şi sunteţi pus pe ceartă. Ar fi bine să nu daţi naştere unor conflicte doar pentru că aveţi o zi mai proastă. Sunaţi-vă prietenii şi amânaţi invitaţia în oraş, altfel riscaţi să vă certaţi şi cu ei. În viaţa sentimentală au loc evenimente interesante.