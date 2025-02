Tensiune maximă în Biroul Oval. Trump și JD Vance se ceartă cu Zelenski. Președintele SUA l-a acuzat că „se joacă cu Al Treilea Război Mondial”

UPDATE: Întâlnirea din Birul Oval s-a încheiat fără ca acordul să fie semnat, în urma discuției furioase. Conferința care trebuia să aibă loc s-a anulat. Trump a postat un mesaj, spunând că Zelenski se poate întoarce după ce „este pregătit”.

„Am avut astăzi o întâlnire foarte semnificativă la Casa Albă. S-au învățat multe lucruri care nu ar putea fi înțelese fără o conversație sub atâta foc și presiune. Este uimitor ce iese la iveală prin emoție și am stabilit că președintele Zelensky nu este pregătit pentru Pace dacă America este implicată, deoarece simte că implicarea noastră îi oferă un mare avantaj în negocieri. Eu nu vreau avantaje, vreau PACE. El nu a respectat Statele Unite ale Americii în Biroul Oval. Se poate întoarce când va fi pregătit pentru Pace”.

Stirea iniţială: Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a semna acordul privind exploatarea mineralelor ucrainene. Potrivit reporterilor aflați în sala de conferință, între Volodimir Zelenski, vicepreședintele SUA, JD Vance, și Donald Trump au avut loc o serie de schimburi de replici tensionate.

JD Vance l-a acuzat pe Zelenski că este „lipsit de respect”. Trump a intervenit, spunând că liderul ucrainean „se joacă cu Al Treilea Război Mondial”. Întâlnirea s-a încheiat cu Trump spunându-i lui Zelenski că nu este „foarte recunoscător”, potrivit BBC.

„Asta o să facă audiență mare la televizor”, a spus Donald Trump.

La rândul lui, JD Vance i-a spus președintelui ucrainean că e „lipsit de respect”.

De asemenea, Trump le-a spus jurnaliștilor că NATO și Europa trebuie să „se implice mai mult”. Referindu-se din nou la acordul propus de SUA privind resursele minerale, el afirmă: „Tot ce fac ei este să vorbească despre securitate. Eu am spus: hai să facem mai întâi o înțelegere.”

Trump:



This could have turned into World War III. Everything was going in the wrong direction.



I hope I will be remembered as a peacemaker. I do this to save lives – that is more important than anything else. pic.twitter.com/TuUgXTE0HT