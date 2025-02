Volodimir Zelenski, întâmpinat de Donald Trump la Casa Albă. Cei doi lideri vor semna acordul pentru resursele minerale

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, vineri, la Washington, în prima vizită oficială la Casa Albă de la preluarea mandatului de către Donald Trump și pentru prima oară după schimbul de replici dur și fără precedent în istoria relațiilor SUA-Ucraina, între liderii celor două țări, de săptămâna trecută. Preşedintele american a anunţat joi că va semna vineri un acord al mineralelor cu omologul său ucrainean.

US. President Donald Trump receives and welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at the White House. pic.twitter.com/pV5fgLhiva