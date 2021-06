Mihaela Maria Coman, în ritm de marş spre performanţă

În urmă cu ceva timp vă prezentam una dintre speranţele atletismului craiovean, Adina Băcanu, dar LPS Petrache Trişcu şi CS Universitatea Craiova mai au legitimate şi alte sportive de mare perspectivă. Aici intră în discuţie Mihaela Maria Coman, o tânără mărşăluitoare aflată în plină ascensiune.

„O văd făcând mare performanţă, pentru că este un copil ambiţios. Prin prisma rezultatelor obţinute se observă clar o evoluţie progresivă. Trage tare la antrenamente, e pe un drum bun“, a fost scurta descriere a profesorului – antrenor Nicuşor Bugiulescu, pentru GdS.

„Trebuie să-ţi doreşti mult ca să poţi să reuşeşti“

Povestea Mihaelei Maria Coman nu este complicată deloc. Provine dintr-o familie care a cochetat cu sportul şi s-a îndrăgostit rapid de atletism.

„Îmi place foarte mult atletismul. Şi părinţii mei au făcut sport şi m-au îndrumat spre sport. Proba mea preferată este marşul. Este o probă dificilă, necesită multă concentrare şi nu doar pe efort, ci şi pe tehnică. Nu am mai făcut altceva, nu am mai încercat alt sport. Eu cred că atletismul este un sport în care trebuie să-ţi doreşti mult ca să poţi să reuşeşti. Antrenamentele sunt foarte dificile, dar numai prin muncă reuşeşti să ajungi acolo sus. Trebuie să te pregăteşti bine tot timpul şi să dai totul la concurs. Am fost norocoasă până acum, pentru că nu am avut parte de accidentări grave şi sper să nu vină prea curând“, a explicat tânăra sportivă, pentru GdS.

„Lucrez cu Mihaela de 4 ani. Am început cu o pregătire generalizată, aşa cum se cere. Trebuia să vedem ce probe i se potriveau pentru a face performanţă. Cu timpul am ales împreună să facă marş, pentru că am considerat că aici poate atinge un nivel foarte bun. Este o fată ascultătoare, care munceşte mult şi învaţă foarte bine. Eu merg pe ideea că un copil care învaţă foarte bine carte este foarte bun şi la sport. Pricepe imediat ce i se spune, mai ales pe probele tehnice şi pune în aplicare fără probleme“, a punctat Nicuşor Bugiulescu.

„Îmi doresc să particip la Olimpiadă“

Mihaela a început să strângă deja medalii pe plan naţional, iar marele său vis este să urce pe podium la Jocurile Olimpice.

„Am prins gustul medaliilor şi sunt motivată. Am început la Cluj cu bronzul, am luat argintul la Timişoara, iar în vară vreau să iau aur, aici, la Craiova. Ar fi nemaipomenit dacă totul va fi ok şi vom putea avea în tribune familia, prietenii, colegii. În timpul pandemiei nu am avut galeria cu mine, susţinătorii au stat acasă, dar aici, la Craiova, sigur vor veni în număr mare. Îmi doresc să particip la Olimpiadă, dar până atunci vreau să merg la europenele de anul viitor, să fac baremul şi să iau şi o medalie acolo. Apoi vreau la Mondiale şi Olimpiadă. Idolul meu este Claudia Ştef, care a făcut marş, ca şi mine. Am vorbit de multe ori cu dânsa. Domnul Bugiulescu mă îndrumă la antrenamente la o tehnică mai bună, mai eficientă, dar eu mai documentez şi suplimentar acasă, urmăresc competiţiile europene şi continentale“, a spus Mihaela Maria Coman, mărturisind că mai are un obiectiv de îndeplinit pe termen scurt: „Îmi place să învăţ şi am note bune. Anul acesta am şi capacitatea de susţinut şi vreau să obţin o notă mare“.

„Este foarte hotărâtă să reuşească în sport“

Profesorul – antrenor Nicuşor Bugiulescu este convins că Mihaela Elena Coman nu se va „pierde“ din cauza tentaţiilor şi că are toate „ingredientele“ să reuşească în atletism.

„Totul decurge foarte bine după toată perioada asta de pandemie. Ne-am pregătit în Grădina Botanică, pentru că stadionul nu era terminat. Ne-am dus la Cluj, la CN de Seniori, unde s-a ţinut şi categoria de juniori mici şi a venit pe locul 3. A fost un rezultat pe care nu-l aşteptam, dar care a venit în urma antrenamentelor bune pe care le-a făcut. În februarie, la Timişoara, am avut un concurs naţional de marş pentru toate categoriile de vârstă. La categoria de junioare 3 am obţinut locul 2. Ne doream aurul, dar concursul a fost puternic, însă sperăm la mai mult în viitor. Îşi doreşte ca în vară să obţină aurul, să îşi depăşească adversara care i-a pus probleme până acum. Faptul că acest Campionat Naţional se va ţine aici şi vor fi în tribune şi părinţii, prietenii sperăm să facă o figură frumoasă“, a spus antrenorul.

„Nu-i uşor deloc ce face. În afara efortului, proba de marş se axează foarte mult pe tehnică. Trebuie să gândeşti de două ori aici, pentru că dacă ai gafat puţin primeşti cartonaş şi, conform regulamentului, la 3 avertismente roşii poţi fi dat afară din concurs. Cea mai mare problemă a mărşăluitorului este proba de tehnică. La ea nu se pune problema de discotecă sau alte tentaţii de genul ăsta. Provine şi dintr-o familie modestă şi este foarte cuminte. Este foarte hotărâtă să reuşească în sport“, a completat Nicuşor Bugiulescu.

Citeşte şi: Paul Papp: „Recuperarea merge foarte bine. Sper să revin cât mai repede“