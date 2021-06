Paul Papp: „Recuperarea merge foarte bine. Sper să revin cât mai repede“

Fundaşul formaţiei Universitatea Craiova, Paul Papp, nu are parte de o vacanţă aşa cum şi-ar fi dorit-o. El este în Bănie şi se recuperează după accidentarea şi operaţia ce a urmat la genunchiul drept. Papp speră ca lucrurile să decurgă la fel de bine ca şi până acum şi să revină mai devreme decât s-a preconizat.

„Vacanţa o petrec la Craiova, recuperarea merge foarte bine. A trebuit să rămân în oraş ca să dau înainte cu recuperarea, pentru a mă reface cât mai rapid. Simt o îmbunătăţire de la zi, la zi. Mă simt foarte bine, am progresat mult şi sper să revin cât mai repede. Estimez că o să revin în septembrie. E un drum lung pentru mine, dar sper din tot sufletul să fiu mult mai bine până atunci. Doctorii vor decide când pot să reiau activitatea 100%. Mă aştept să revin în primul 11, pentru că ştiu ce pot, ştiu cum mă pregătesc şi ce sacrificii fac pentru a ajunge la o formă foarte bună. Am încredere deplină. Acum îmi trebuie răbdare, să muncesc mult şi asta voi face“, a declarat Paul Papp, pentru site-ul clubului.

„Cred că a fost un sezon frumos, deoarece am semnat cu Universitatea Craiova şi mi-am dorit să fiu aici. Am ales bine, pentru că este un club profesionist. Am avut însă şi puţin ghinion, pentru că am venit şi m-am accidentat, iar după a fost Covidul. Sper să se fi terminat ghinioanele. Şi spun ghinion pentru că ştiu cum m-am pregătit, ştiu că nu am făcut excese. Asta e, mergem mai departe, sunt foarte motivat să revin şi vreau să fiu mai puternic. Orice jucător ar trebui să fie motivat la fiecare antrenament şi la fiecare meci. Eu aşa sunt, îmi doresc foarte mult să joc. Acum îmi doresc mai mult să mă antrenez, să fiu pe teren şi să dau în minge, dar încă nu se poate. Mă motivez singur şi asta e meseria pe care am ales-o şi cred că e cel mai frumos“, a completat Paul Papp.

„Cred că în sezonul următor o să fie cu totul altceva“

Pus să facă o trecere în regvistă a celor petrecute în sezonul trecut, Paul Papp a subliniat că trofeul câştigat a mai îndulcit puţin situaţia, dat fiind faptul că se dorea mult titlul.

„A fost un sezon atipic. Ne-au lipsit foarte mult suporterii şi s-a jucat din 3 în 3 zile. De obicei, unui fotbalist îi prieşte asta, pentru că nu face multe antrenamente, iar jocul îţi dă o stare bună. Am făcut o analiză împreună cu Mister (Marinos Ouzounidis – n.r.), cu cei din club şi cred că a fost un sezon dificil, greu. A fost fost cu puţin ghinion pentru noi, pentru că am avut şi câţiva accidentaţi, dar per total am câştigat ceva, o Cupă a României. Cred că asta aduce o mică mulţumire. Ne doream campionatul, dar ştim unde am greşit şi trebuie să învăţăm din greşeli, altfel nu o să progresăm“, a spus fundaşul de 31 de ani, evaluat la 400.000 de euro.

Paul Papp s-a arătat optmist în privinţa viitoarei ediţii de campionat. El speră ca Universitatea Craiova să debuteze în noul sezon cu o victorie în Supercupa României, contra campioanei CFR Cluj.

„Cred că în sezonul următor o să fie cu totul altceva. Plecăm cu gândul de a câştiga fiecare meci în parte. Va fi un sezon dificil, o bătălie mare. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, să-l câştigăm şi după să ne gândim la obiective măreţe. Cu CFR Cluj va fi un meci frumos pentru suporteri, pentru noi, trofeul ne-ar aduce o mare bucurie. Va fi un joc dificil, cu o echipă bună, campioana României, dar cred că o putem învinge“, a comentat Paul Papp.

