Evenimentul are loc în memoria copiilor care dispar anual. Reprezentanţi ai PNL Bucureşti, alături de alţi cetăţeni impresionaţi de cazul din Caracal, s-au adunat în faţa sediului MAI şi au depus 400 de perechi de încălţăminte pentru fiecare copil care dispare anual fără urme, transmite Mediafax.

Protest inedit în faţa sediului MAI. Manifestaţia vine în contextul tragediei din Caracal, unde Alexandra nu a mai putut fi salvată, deşi a sunat la 112 de trei ori.

410 copii nu au mai fost gasiti, anul trecut

„Conform cifrelor oficiale, în România, anul trecut au fost daţi dispăruţi 4000 de minori. Au fost regăsiţi 3600. Nu au mai fost găsiţi 410. Doar în 2018. Pentru a atrage atenţia că tragedia de la Caracal nu este singulară, depunem 400 de perechi de încălţăminte, pentru fiecare copil care dispare anual, în faţa clădirii Ministerului Afacerilor Interne”, a transmis PNL Bucureşti vineri.

Protestul din faţa sediului MAI a început sâmbătă, la 11:05, ora la care a sunat pentru prima oară Alexandra la 112, mai informeaza Mediafax.

Evenimentul din fata MAI a avut loc in contextul disparitiilor de la Caracal. Ancheta continua in Casa Groazei din Caracal, unde a fost sechestrata Alexandra. Ultimele informatii arata ca fata a fost arsa. Anchetatorii sustin ca oasele descoperite in curtea casei lui Gheorghe Dinca ar fi ale Alexandrei.