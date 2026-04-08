Gorj: Bani furați și recuperați parțial de polițiștii din Motru

Polițiștii din Motru au identificat și reținut, pe 6 aprilie, doi bărbați, de 33 și 26 de ani, din localitate, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.
Incidentul a avut loc pe 1 martie, când cei doi ar fi pătruns fără drept, prin forțarea ușii, în locuința unui bărbat de 69 de ani din Motru. Din casă au fost sustrase o sumă de dolari americani (necunoscută persoanei vătămate), aproximativ 54.000 de lei și 7.000 de euro.
În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să recupereze o parte din bani: aproximativ 7.500 de euro și 1.750 de dolari, îngropați în fața unui bloc de locuințe.
La 7 aprilie, cei doi suspecți au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, față de aceștia fiind dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.
