Gorj: Bani furați și recuperați parțial de polițiștii din Motru

Polițiștii din Motru au identificat și reținut, pe 6 aprilie, doi bărbați, de 33 și 26 de ani, din localitate, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Celălalt bărbat implicat în furt

Incidentul a avut loc pe 1 martie, când cei doi ar fi pătruns fără drept, prin forțarea ușii, în locuința unui bărbat de 69 de ani din Motru. Din casă au fost sustrase o sumă de dolari americani (necunoscută persoanei vătămate), aproximativ 54.000 de lei și 7.000 de euro.

În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să recupereze o parte din bani: aproximativ 7.500 de euro și 1.750 de dolari, îngropați în fața unui bloc de locuințe.

La 7 aprilie, cei doi suspecți au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, față de aceștia fiind dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.

