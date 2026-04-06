Vâlcea: Alertă în Valea Mare: tânăr de 20 de ani dispărut de acasă

Polițiștii din Măciuca au fost sesizați astăzi, 6 aprilie, în jurul orei 10:00, de părinții lui Vladu Marian, privind dispariția acestuia.
Tânărul ar fi plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Valea Mare, județul Vâlcea,în data de 4 aprilie, în jurul orei 11:00, și nu a mai revenit până în prezent.
🔸 Semnalmente
- Înălțime: aproximativ 1,70 m
- Greutate: circa 50 kg
- Păr: șaten
- Ochi: căprui
La momentul plecării, purta: pantaloni lungi închiși, hanorac negru cu dungă verde, geacă neagră și papuci negri.
Persoanele care pot furniza informații utile sunt rugate:
- să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție,
- să sune la numărul unic de urgență 112.