Vâlcea: Alertă în Valea Mare: tânăr de 20 de ani dispărut de acasă

De Mariana BUTNARIU
Tânăr de 20 de ani, dispărut de acasă
Tânăr de 20 de ani, dispărut de acasă

Polițiștii din Măciuca au fost sesizați astăzi, 6 aprilie, în jurul orei 10:00, de părinții lui Vladu Marian, privind dispariția acestuia.

Tânărul ar fi plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Valea Mare, județul Vâlcea,în data de 4 aprilie, în jurul orei 11:00, și nu a mai revenit până în prezent.

🔸 Semnalmente

  • Înălțime: aproximativ 1,70 m
  • Greutate: circa 50 kg
  • Păr: șaten
  • Ochi: căprui

La momentul plecării, purta: pantaloni lungi închiși, hanorac negru cu dungă verde, geacă neagră și papuci negri.

Persoanele care pot furniza informații utile sunt rugate:

  • să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție,
  • să sune la numărul unic de urgență 112.

