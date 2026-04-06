Vâlcea: Alertă în Valea Mare: tânăr de 20 de ani dispărut de acasă

Polițiștii din Măciuca au fost sesizați astăzi, 6 aprilie, în jurul orei 10:00, de părinții lui Vladu Marian, privind dispariția acestuia.

Tânărul ar fi plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Valea Mare, județul Vâlcea,în data de 4 aprilie, în jurul orei 11:00, și nu a mai revenit până în prezent.

🔸 Semnalmente

Înălțime: aproximativ 1,70 m

Greutate: circa 50 kg

Păr: șaten

Ochi: căprui

La momentul plecării, purta: pantaloni lungi închiși, hanorac negru cu dungă verde, geacă neagră și papuci negri.

Persoanele care pot furniza informații utile sunt rugate: