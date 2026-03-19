Gorj: Furt din biserică în Motru. Tânăr reținut după aproape trei luni

joi, 19 martie, 2026
De Mariana BUTNARIU
Reținut după ce a furat bani din cutia milei în urmă cu trei luni

Polițiștii din Motru au reținut un tânăr de 27 de ani, bănuit de comiterea unui furt dintr-o biserică, faptă petrecută în perioada sărbătorilor de iarnă.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 23 spre 24 decembrie 2025, acesta ar fi pătruns fără drept într-o biserică din localitatea Leurda.

Din interior, ar fi sustras aproximativ 600 de lei, bani proveniți din cutia milei.

Lipsa banilor a fost observată de preotul paroh la două zile după incident, moment în care a fost sesizată poliția.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, suspectul a fost identificat și a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj

Acesta este cercetat pentru furt calificat.

Ancheta continuă

Polițiștii continuă investigațiile pentru:

  • recuperarea prejudiciului
  • stabilirea tuturor împrejurărilor faptei
  • dispunerea măsurilor legale

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

