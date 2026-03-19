Gorj: Furt din biserică în Motru. Tânăr reținut după aproape trei luni

Polițiștii din Motru au reținut un tânăr de 27 de ani, bănuit de comiterea unui furt dintr-o biserică, faptă petrecută în perioada sărbătorilor de iarnă.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 23 spre 24 decembrie 2025, acesta ar fi pătruns fără drept într-o biserică din localitatea Leurda.

Din interior, ar fi sustras aproximativ 600 de lei, bani proveniți din cutia milei.

Lipsa banilor a fost observată de preotul paroh la două zile după incident, moment în care a fost sesizată poliția.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, suspectul a fost identificat și a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj

Acesta este cercetat pentru furt calificat.

Ancheta continuă

Polițiștii continuă investigațiile pentru:

recuperarea prejudiciului

stabilirea tuturor împrejurărilor faptei

dispunerea măsurilor legale

