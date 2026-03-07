Două femei au căzut dintr-un autobuz, după ce ușile nu ar fi fost asigurate corespunzător

Două femei de 72 de ani au fost rănite, sâmbătă, după ce au căzut dintr-un autobuz. Incidentul s-a produs în municipiul Sibiu, la plecarea din staţie a vehiculului. Poliţia a precizat că o uşă nu a fost asigurată corespunzător.

”Poliţiştii rutieri au intervenit la un accident de circulaţie, produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu. Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat că, în timp ce conducea un mijloc de transport în comun, pe strada Siretului către Calea Dumbrăvii, un bărbat de 53 din Sibiu, a oprit într-o staţie de autobuz, iar la momentul punerii în mişcare de pe loc, uşile vehiculului nu ar fi fost asigurate corespunzător, iar două pasagere, ambele în vârstă de 72 de ani s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă”, anunţă, sâmbătă, IPJ Sibiu, conform news.ro.

Cele două femei au fost rănite, fiind transportate la spital.

Reprezentanţii Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sibiu anunţă că una dintre femei s-a dezechilibrat, în timp ce cobora din autobuz, ea prezentând o fractură de picior.

A doua victimă a fost accidentată, de asemenea, la coborarea din autobuz, ea suferind un traumatism cranian.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier şi luarea măsurilor legale.

