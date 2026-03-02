Un șofer care s-a urcat băut la volan a intrat cu mașina într-o casă

Un șofer de 23 de ani s-a urcat băut la volan, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a plonjat cu mașina direct într-o casă. Bărbatul a scăpat fără nicio rană, dar un tânăr de 18 ani, pasager în mașină, a fost rănit.

Duminică, la ora 5.20, Poliția Orașului Gura Humorului a fost sesizată prin 112 că pe DJ 177C, pe raza comunei Capu Câmpului, a avut loc un accident rutier.

Un tânăr de 23 ani din comuna Capu Câmpului a condus autoturismul pe DJ 177C, pe raza localității Capu Câmpului, către localitatea Valea Moldovei, iar pe fondul vitezei excesive si a consumului de alcool a părăsit partea carosabilă și a acroșat un podeț, autoturismul fiind proiectat în clădirea unui imobil.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a unui tânăr de 18 ani, pasager în auto.

Șoferul nu a suferit leziuni, iar aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

