Eveniment

Un șofer care s-a urcat băut la volan a intrat cu mașina într-o casă

De Daniela Moise

Un șofer de 23 de ani s-a urcat băut la volan, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a plonjat cu mașina direct într-o casă. Bărbatul a scăpat fără nicio rană, dar un tânăr de 18 ani, pasager în mașină, a fost rănit.

Duminică, la ora 5.20, Poliția Orașului Gura Humorului a fost sesizată prin 112 că pe DJ 177C, pe raza comunei Capu Câmpului, a avut loc un accident rutier.

Un tânăr de 23 ani din comuna Capu Câmpului a condus autoturismul pe DJ 177C, pe raza localității Capu Câmpului, către localitatea Valea Moldovei, iar pe fondul vitezei excesive si a consumului de alcool a părăsit partea carosabilă și a acroșat un podeț, autoturismul fiind proiectat în clădirea unui imobil.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a unui tânăr de 18 ani, pasager în auto.

Șoferul nu a suferit leziuni, iar aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

