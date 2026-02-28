SUA și Israelul au atacat Iranul

SUA și Israelul au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii. Atacul, care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice.

Fumul se ridică de la locul unui atac aerian israelian care a vizat zona sudică libaneză al-Qatrani pe 28 februarie 2026. Ministrul de externe al Libanului a declarat pe 24 februarie că țara sa se teme că infrastructura sa ar putea fi lovită de atacurile israeliene dacă situația cu Iranul se agravează, după ce Israelul și-a intensificat atacurile asupra Hezbollahului susținut de Tehera Foto: Profimedia



Momentul atacului SUA și Israelului asupra Iranului are o semnificație simbolică în iudaism. Înaintea sărbătorii evreiești Purim, credincioșii citesc o parte specifică din Vechiul Testament, cunoscută sub numele de Zachor. Pasajul din cartea Deuteronomul poruncește vechilor israeliți să-și amintească atacul neprovocat al națiunii Amalek și să șteargă orice urmă a acestora odată ce israeliții se vor stabili pe pământul lor. Pasajul este citit public înainte de Purim pentru a îndeplini mitzvah-ul de a-l aminti pe Amalek ca dușman arhetipal al Israelului.