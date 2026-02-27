Fată de 15 ani, înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă, ajutată de un băiat de 16 ani

O fată de 15 ani, din Ploiești, județul Prahova, a fost înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă după o ceartă. La conflict a participat și un băiat de 16 ani ani, care i-a înmânat agresoarei un briceag și apoi a asistat la tragedie.

Incidentul a avut loc miercuri, pe o stradă din Ploiești. La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, care a transportat victima la o unitate medicală. Incidentul s-a produs în Parcul Nichita Stănescu, pe fondul unei acțiuni premeditate de către o altă fată de 15 ani, în contextul unor neînțelegeri personale.

Cei doi minori au fost reținuți pentru 24 de ore

Din cercetări a reieșit că, în timpul altercației, agresoarea de 15 ani lovit-o pe victimă și ulterior a folosit un briceag, provocându-i leziuni.

De asemenea, în acest caz este cercetat și un tânăr de 16 ani, sub aspectul complicității la comiterea faptei, care i-ar fi înmânat agresoarei un briceag și care apoi asistat la actele de violență.

Polițiștii au identificat toate persoane implicate, au ridicat mijloacele materiale de probă și au dispus o expertiză medico-legale în cazul victimei și a unei expertize medico-legale psihiatrice, în cazul agresoarei, stabilindu-se că minora cercetată avea discernământ la momentul comiterii faptei.

Cei doi minori au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind ulterior prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

