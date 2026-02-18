Filtru rutier instituit spre Rânca din cauza viscolului puternic

Polițiștii din Novaci au instituit un filtru rutier la km 22, în zona stațiunii montane Rânca, ca urmare a viscolului puternic și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Măsura are ca scop prevenirea producerii unor evenimente rutiere și protejarea participanților la trafic.

🚗

În zona filtrului rutier este permis accesul exclusiv autovehiculelor pregătite pentru condiții de iarnă, respectiv:

❄️ echipate cu lanțuri antiderapante;

🚙 cu tracțiune integrală (4×4).

Recomandările polițiștilor

Șoferii sunt sfătuiți să:

adapteze viteza la condițiile de drum;

păstreze o distanță corespunzătoare în mers;

evite deplasările în zonă dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător.

Măsura va rămâne în vigoare până la îmbunătățirea condițiilor meteo și a traficului rutier.

Citește și: