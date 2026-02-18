Filtru rutier instituit spre Rânca din cauza viscolului puternic

Polițiștii din Novaci au instituit un filtru rutier la km 22, în zona stațiunii montane Rânca, ca urmare a viscolului puternic și a condițiilor meteorologice nefavorabile.
Măsura are ca scop prevenirea producerii unor evenimente rutiere și protejarea participanților la trafic.
🚗
În zona filtrului rutier este permis accesul exclusiv autovehiculelor pregătite pentru condiții de iarnă, respectiv:
- ❄️ echipate cu lanțuri antiderapante;
- 🚙 cu tracțiune integrală (4×4).
Recomandările polițiștilor
Șoferii sunt sfătuiți să:
- adapteze viteza la condițiile de drum;
- păstreze o distanță corespunzătoare în mers;
- evite deplasările în zonă dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător.
Măsura va rămâne în vigoare până la îmbunătățirea condițiilor meteo și a traficului rutier.
