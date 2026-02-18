3.3 C
Craiova
miercuri, 18 februarie, 2026
Filtru rutier instituit spre Rânca din cauza viscolului puternic

De Mariana BUTNARIU
Acces permis doar autovehiculelor echipate corespunzător
Polițiștii din Novaci au instituit un filtru rutier la km 22, în zona stațiunii montane Rânca, ca urmare a viscolului puternic și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Măsura are ca scop prevenirea producerii unor evenimente rutiere și protejarea participanților la trafic.

În zona filtrului rutier este permis accesul exclusiv autovehiculelor pregătite pentru condiții de iarnă, respectiv:

  • ❄️ echipate cu lanțuri antiderapante;
  • 🚙 cu tracțiune integrală (4×4).

Recomandările polițiștilor

Șoferii sunt sfătuiți să:

  • adapteze viteza la condițiile de drum;
  • păstreze o distanță corespunzătoare în mers;
  • evite deplasările în zonă dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător.

Măsura va rămâne în vigoare până la îmbunătățirea condițiilor meteo și a traficului rutier.

