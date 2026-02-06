(VIDEO) Dolj: Bărbat din Galiciuica, reținut după ce a condus băut și fără permis pe DN 56

Polițiștii din Giubega au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 36 de ani, din comuna Galiciuica, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Fapta a avut loc la data de 1 februarie 2026, când bărbatul a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe DN 56, în comuna Galiciuica. La testarea cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Rezultatele analizelor de laborator au indicat o îmbibație alcoolică de 2,29 g/l alcool pur în sânge.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

