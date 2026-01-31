Urmărită internațional, prinsă în orașul Băilești

Polițiști din cadrul Poliției orașului Băilești au depistat o tânără, de 34 de ani, din localitate, urmărită la nivel internațional.Față de aceasta, autoritățile judiciare din Italia au emis mandat european de arestare în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracţiunii de tâlhărie calificată (furt de bijuterii prin folosirea de violențe), fiind condamnată la pedeapsa de 7 ani, 8 luni și 6 zile de închisoare.Femeia a fost preluată de polițiști specializați din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și prezentată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.Persoana reţinută urmează să fie prezentată Curţii de Apel Craiova în vederea emiterii mandatului de arestare., se arată într-un comunicat al IPJ Dolj.