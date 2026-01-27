Șapte morți într-un accident auto pe DN6. Microbuzul implicat transporta cetățeni greci spre Franța

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa.

Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.

”În jurul orei 13:05 am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localităţii Lugojel. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple)”, anunţă, marţi, ISU Timiş, conform news.ro.

În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) şi un autoturism.

”Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la faţa locului. Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale şi vor fi transportate la spital”, au mai transmis pompierii.

În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate

Poliţiştii din Timiş au precizat că primele verificări de la faţa locului arată că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depăşire.

”În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii. În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (şoferul microbuzului şi 5 pasageri ai acestuia), precum şi 3 persoane rănite, pasagere în microbuz. Microbuzul implicat în accidentul din Timiş transporta cetăţeni greci şi se deplasa din Grecia spre Franţa.

În microbuzul care venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa au fost 10 oameni, deşi acesta avea capacitate de 8+1 locuri. Unul dintre răniţii din accidentul produs în Timiş a murit în drum spre spital. Astfel, accidentul s-a soldat cu 7 decese şi trei persoane rănite.

