Un muncitor forestier a murit în timp ce lucra într-o pădure

Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 58 de ani a fost găsit, luni după-amiază, într-o zonă împădurită din localitatea Movilița, unde se desfășurau activități de exploatare a lemnulu.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 14.00, prin apel la 112, de către un bărbat care a anunțat că a găsit trupul neînsuflețit al colegului de muncă în zona respectivă.

„La data de 12 ianuarie, în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că a identificat trupul neînsuflețit al unei persoane într-o zonă împădurită din localitatea Movilița, unde se desfășoară activități de exploatare a materialului lemnos. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că cele sesizate se confirmă. Trupul neînsuflețit aparține unui bărbat în vârstă de 58 de ani, angajat al unei societăți comerciale“, a precizat IPJ Vrancea.

Din primele verificări a reieșit că bărbatul își desfășura activitatea împreună cu un alt muncitor, care, la un moment dat, s-ar fi deplasat la o distanță mică pentru desfășurarea unor activități specifice, iar la revenire l-ar fi găsit pe colegul său decedat.

Conform poliției, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul persoanei decedate. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

