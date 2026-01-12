-3.4 C
Craiova
luni, 12 ianuarie, 2026
Femeie reţinută după ce şi-a bătut soţul şi fiul

De Magda Dragu
Poliţiştii au reţinut o femeie din judeţul Teleorman după ce şi-a bătut soţul şi fiul, iar pe numele ei a fost emis ordin de protecţie provizoriu, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, faţă de o femeie. În fapt, la data de 11 ianuarie a.c., femeia şi-ar fi agresat fizic soţul şi fiul. Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoanele vătămate s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. În urma administrării probatoriului, aceasta a fost reţinută”, au transmis reprezentanţii IPJ Teleorman, confoem digi24.ro.

Cercetările în acest caz sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

