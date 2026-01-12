Femeie reţinută după ce şi-a bătut soţul şi fiul

Poliţiştii au reţinut o femeie din judeţul Teleorman după ce şi-a bătut soţul şi fiul, iar pe numele ei a fost emis ordin de protecţie provizoriu, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, faţă de o femeie. În fapt, la data de 11 ianuarie a.c., femeia şi-ar fi agresat fizic soţul şi fiul. Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoanele vătămate s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. În urma administrării probatoriului, aceasta a fost reţinută”, au transmis reprezentanţii IPJ Teleorman, confoem digi24.ro.

Cercetările în acest caz sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede.

