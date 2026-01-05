Medic stomatolog, găsit spânzurat în cabinet

Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit spânzurat, duminică, în propriul său cabinet, din municipiul Călărași.

Duminică, la ora 07.20, la 112 a fost sesizat faptul că o persoană de sex masculin a fost găsită decedată, prin spânzurare, într-un imobil situat în municipiul Călărași.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața bărbatului și ce anume a dus la acest final tragic.

Surse din apropierea bărbatului spun că acesta nu era cunoscut cu probleme, nu avea datorii, conflicte sau antecedente, iar în ultimele zile nu dăduse niciun semn că ar trece printr-o dramă, potrivit Călăraşi Press.

