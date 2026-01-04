1.8 C
Craiova
duminică, 4 ianuarie, 2026
Cod galben de ploi și ninsori în vestul și nordul Olteniei

De Maria CERNĂTESCU

ANM anunță că în intervalul 04 ianuarie, ora 10:00 – 05 ianuarie, ora 10:00, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15…25 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20-25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10-20 cm.
       La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70-85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Ninge

Ninge la munte

În intervalul 04 ianuarie, ora 10 – 05 ianuarie, ora 10, în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, temporar ninsoarea va fi abundentă și se va depune strat de zăpadă de 25-30 cm (echivalent în apă de 25…30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80-90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. 

