Accident în lanț la Optași Măgura în Olt. Au fost implicate 10 maşini şi 27 de persoane

Un accident rutier grav a avut loc pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, implicând 10 autoturisme și aproximativ 27 de persoane. Având în vedere numărul victimelor, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt.

La fața locului intervin echipaje ale ISU Olt: șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție, precum și mai multe ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt, potrivit Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă.