Accident grav la săniuş, pe o pârtie din Predeal: O femeie a leşinat după ce a fost lovită de altă sanie

Un accident grav s-a produs pe o pârtie din staţiunea Predeal chiar în ziua de Crăciun. O femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie, în urma impactului rănita pierzându-şi starea de conştiență.

Victima a fost stabilizată, în primă fază, de către salvatorii de la Formaţia Salvamont Predeal din cadrul Serviciul Judeţean Salvamont Braşov. Ea a fost predată unui echipaj medical SMURD, femeia fiind conştientă atunci când a fost luată de ambulanţă.