Coliziune în Slatina: un bărbat de 79 de ani a intrat cu mașina într-un alt autoturism

De Mariana BUTNARIU
La fața locului au intervenit polițiștii Biroului Rutier Slatina
Inspectoratul de Poliție Județean Gorj precizează că persoana menționată nu a avut nicio implicare în eveniment

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, azi, prin apel 112 despre un eveniment rutier pe strada Crișan din municipiul Slatina.

La fața locului au intervenit polițiștii Biroului Rutier Slatina. Un bărbat de 79 de ani, din Slatina, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Acesta era condus din sens opus de o femeie de 38 de ani, tot din Slatina.

Din fericire, nu au existat victime, fiind doar pagube materiale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Pentru abaterea săvârșită, bărbatul de 79 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă de 810 lei și a primit 3 puncte penalizare.

