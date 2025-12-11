Încă un muncitor a murit prins sub un mal de pământ în timp ce săpa la canalizare

Un muncitor de 45 de ani care făcea lucrări la reţeaua de canalizare stradală în localitatea brăileană Perişoru, judeţul Brăila, a murit, joi, după ce a fost prins sub un mal de pământ care s-a surpat.

Pompierii de la ISU Brăila au fost solicitaţi să intervină în localitatea Perişoru, s-au deplasat cu o autospecială de descarcerare şi un container de căutare-salvare. Au reuşit să îl scoată de sub pământ pe bărbatul de 45 de ani după aproximativ două ore.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj al SAJ Brăila care a declarat decesul.

Cercetările privind cauza producerii evenimentului vor fi continuate de echipajele IPJ şi ITM Brăila.

