6.2 C
Craiova
joi, 11 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentÎncă un muncitor a murit prins sub un mal de pământ în timp ce săpa la canalizare

Încă un muncitor a murit prins sub un mal de pământ în timp ce săpa la canalizare

De Daniela Moise

Un muncitor de 45 de ani care făcea lucrări la reţeaua de canalizare stradală în localitatea brăileană Perişoru, judeţul Brăila, a murit, joi, după ce a fost prins sub un mal de pământ care s-a surpat.

Pompierii de la ISU Brăila au fost solicitaţi să intervină în localitatea Perişoru, s-au deplasat cu o autospecială de descarcerare şi un container de căutare-salvare. Au reuşit să îl scoată de sub pământ pe bărbatul de 45 de ani după aproximativ două ore.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj al SAJ Brăila care a declarat decesul.

Cercetările privind cauza producerii evenimentului vor fi continuate de echipajele IPJ şi ITM Brăila.

Citește și: Președintele Nicușor Dan invită la o discuție toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA