Peste 20 de mașini distruse într-o singură noapte în Târgu Jiu

27 de autoturisme au fost vandalizate noaptea trecută în Târgu Jiu. Unele dintre acestea au parbrizul spart, altele geamurile laterale sau oglinzile distruse. Proprietarii care și-au parcat mașinile pe strada Termocentralei și Aleea Digului au avut în această dimineață surpriza neplăcută să le găsească distruse. Nu se cunosc încă persoanele care au făcut acest lucru.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în noaptea de 6 spre 7 decembrie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus prin rupere și spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei și Aleea Digului.În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.În continuare, sunt efectuate cercetări pentru identificarea persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunii și luarea măsurilor legale.