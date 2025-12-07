Le-ați văzut ?

Două adolescente au dispărut și sunt căutate de poliție.

La data de 6 decembrie a.c., ora 21.00, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați de o femeie, de 49 de ani, reprezentant DGASPC Dolj, cu privire la faptul că în dimineața zilei de 5 decembrie a.c., minora FIRU MARIA, de 15 ani, a plecat către școală și nu a mai revenit în centrul unde este instituționalizată. Semnalmente: înălţime 1,50 m, greutate 42 de kg, părul brunet, drept, ochii căprui.La momentul plecării aceasta era îmbrăcată într-o geacă de culoare roz, colanți de culoare neagră și ghete de culoare neagră. Persoanele care dețin informații utile cu privire la minora dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

A plecat de acasă

În dimineața zilei de 7 decembrie a.c., ora 02.40, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au fost sesizați de o femeie, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că în jurul orei 01.00, fiica sa ONCICĂ RAHELA-SARA, de 13 ani, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Semnalmente: înălţime 1,45 m, greutate 40 de kg, părul brunet, ochii negri.La momentul plecării aceasta era îmbrăcată într-un capot negru, geacă de culoare închisă și pantofi sport.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minora dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.