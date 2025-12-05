(VIDEO) Bărbat din Dolj, condamnat pentru infracțiuni rutiere, prins de polițiști în Drobeta Turnu Severin

Un bărbat din Dolj, condamnat pentru infracțiuni rutiere, a fost prins de polițiști în Drobeta Turnu Severin.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri au pus, ieri, în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Craiova.

Mandatul viza un bărbat de 32 de ani, din Craiova, condamnat pentru comiterea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost depistat pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. După ce a fost identificat, a fost escortat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin. Aici urmează să execute o pedeapsă privativă de libertate de 1 an.

