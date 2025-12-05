11.8 C
Craiova
vineri, 5 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Bărbat din Dolj, condamnat pentru infracțiuni rutiere, prins de polițiști în Drobeta Turnu Severin

(VIDEO) Bărbat din Dolj, condamnat pentru infracțiuni rutiere, prins de polițiști în Drobeta Turnu Severin

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un bărbat din Dolj, condamnat pentru infracțiuni rutiere, a fost prins de polițiști în Drobeta Turnu Severin.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri au pus, ieri, în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Craiova.

Mandatul viza un bărbat de 32 de ani, din Craiova, condamnat pentru comiterea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost depistat pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. După ce a fost identificat, a fost escortat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin. Aici urmează să execute o pedeapsă privativă de libertate de 1 an.

Citește și: Bărbat reținut la Râmnicu Vâlcea pentru violarea sediului unei instituții media și hărțuire

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Ministrul Educaţiei a semnat ordinul care reglementează noul sistem...

Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri ordinul care...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA