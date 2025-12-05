Bărbat înjunghiat mortal de un vârstnic, după ce s-au luat la ceartă pe stradă

Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal, pe stradă, de un vârstnic de 70 de ani, într-un cartier din Galaţi, după o ceartă care a degenerat în agresiune fizică.

Incidentul violent s-a petrecut joi seară, în faţa unui bloc din cartierul gălăţean Micro 40, după ce un conflict izbucnit între doi bărbaţi a degenerat într-o altercaţie fizică, iar unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt cu un cuţit, informează Viaţa Liberă.

Martorii au sunat imediat la 112, iar medicii de pe ambulanţă au constatat că bărbatul rănit avea o plagă în zona abdominală, cu hemoragie puternică.



Deşi iniţial au reuşit să-l stabilizeze, bărbatul a murit în ambulanţă, în drum spre spital.



Criminaliştii sosiţi la locul agresiunii l-au găsit în zonă pe presupusul agresor, care a fost dus la poliţie pentru audieri.

Suspectul reținut are 70 de ani și nu ar fi avut alt motiv să îl înjunghie pe bărbatul în vârstă de 42 de ani decât alcoolul, aflat fiind, la momentul incidentului, în stare de ebrietate. Agresorul a lucrat în trecut ca șofer la SC Apă-Canal. Din 2019, este pensionar. Nu ar fi fost niciodată, spun cei care au lucrat cu el, un om care să dea semne că ar avea porniri violente și nici alte probleme cu legea.



Poliţiştii au deschis dosar penal pentru pentru omor calificat, cercetările fiind preluate de Serviciul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, precizează sursa citată.