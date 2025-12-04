Fermier în comă după ce s-a împuşcat în cap cu un asomator

Un inginer agronom şi fermier, de 57 de ani, s-a împuşcat în cap cu un asomator, în această dimineață. Bărbatul a fost găsit de fiica sa, într-o magazie din localitatea Piscu, judeţul Galaţi. A fost transportat de urgenţă la spital, unde se află intubat.

Azi, la ora 07.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitatea gălățeană Piscu, cu privire la faptul că și-a găsit tatăl cu o rană la nivelul capului, posibil provocată prin împușcare.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă.

Bărbatul, de 57 de ani, a fost găsit de către fiica sa căzut într-o magazie a locuinței, prezentând o rană sângerândă la nivelul capului, lângă acesta aflându-se un dispozitiv de tip asomator.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

