(VIDEO) Cutremur devastator în Filipine: cel puțin 60 de morți și pagube majore în Cebu

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, a lovit marți seară centrul Filipinelor, provocând prăbușirea clădirilor și declanșând scene de panică.

Cel puțin 60 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 150 au fost rănite, potrivit bilanțului preliminar anunțat de autorități. Seismul, considerat superficial, a avut loc în jurul orei 22:00, ora locală, la vest de Palompon, aproape de orașul Bogo, din provincia Cebu.

Operațiuni de salvare contra timp

Echipe de intervenție formate din militari, polițiști și voluntari civili, sprijiniți de câini special antrenați, caută supraviețuitori printre ruine. Străzile din orașul Bogo, cu aproximativ 90.000 de locuitori, au fost acoperite de moloz, iar spitalul local este „copleșit”, a declarat oficialul Apărării Civile Raffy Alejandro.

Într-un sat de munte din apropiere, o alunecare de teren a îngropat mai multe barăci, iar utilaje grele au fost trimise pentru a ajuta la operațiuni, potrivit CNN.

Victime într-un complex sportiv

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în orașul San Remigio, unde un complex sportiv s-a prăbușit în timpul unui meci de baschet. Cel puțin 13 persoane, printre care trei membri ai Gărzii de Coastă și un pompier, au murit, a confirmat Richard Gordon, președintele Crucii Roșii Filipineze.

Pagube în patrimoniu și infrastructură

Cutremurul a afectat inclusiv clădiri de patrimoniu. Fațada Bisericii Sfânta Rita din Daanbantayan s-a prăbușit, iar Primăria orașului prezintă o crăpătură majoră. „Situația actuală evidențiază impactul sever asupra structurilor de patrimoniu, parte din identitatea culturală și spirituală a orașului Cebu”, a declarat guvernatorul provinciei, Pam Baricuatro.

Imagini apărute pe rețele sociale arată un mall cuprins de flăcări, un restaurant McDonald’s avariat și concurente la un concurs de frumusețe fugind de pe scenă în timpul seismului.

Măsuri și reacții oficiale

Crucea Roșie a raportat pagube și în școlile din Cebu, precum și pene de curent. Institutul filipinez de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs) a înregistrat mai multe replici. Miercuri dimineață s-a anulat alerta de tsunami emisă inițial pentru Leyte, Biliran și Cebu.

Totodată, o erupție minoră a vulcanului Taal, la 70 km de Manila, a produs un nor de 2.500 m înălțime, însă nivelul de alertă a rămas la 1.

Guvernatorul Baricuatro a îndemnat locuitorii la calm și a anunțat că biroul prezidențial va trimite ajutoare de urgență. Mai multe municipalități, inclusiv Medellin, au suspendat cursurile și activitatea în instituții până la verificarea clădirilor.

Context seismic

Peste 500.000 de persoane au resimțit intens cutremurul în arhipelagul Visayan, conform estimărilor USGS. Filipine se află pe așa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă.

Țara a fost zguduită în ultimii ani de mai multe seisme majore: