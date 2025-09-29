Două persoane sunt date dispărute, după ce un incendiu violent a izbucnit la un hotel

10.6 C
De Magda Dragu
La un hotel din comuna prahoveană Bărcăneşti, sat Tătărani, a izcucnit, în această dimineaţă, un incendiu violent. Focul se manifestă la nivelul acoperişului.

„Din primele informaţii primite până în acest moment, incendiul se manifestă la o clădire de regim P+1, pe o suprafaţă de aproximativ 500 mp, la nivelul acoperişului.”, a transmis ISU Prahova.

Două persoane dispărute

Cinci persoane se aflau în hotel, pompierii efectuând la această oră căutări pentru identificarea a două persoane dispărute.

„Pompierii continuă acţiunea de stingere a incendiului. Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutari pentru identificarea persoanelor dispărute”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Hotelul era închis de către ISU Prahova

Hotelul era închis de către ISU Prahova pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, au declarat surse apropiate anchetei, potrivit Agerpres.

Potrivit acestora, hotelul a fost închis în data de 16 septembrie, s-a aplicat sigiliu ISU, iar pe 19 septembrie, reprezentanţii unităţii au cerut ridicarea acestuia pentru efectuarea de lucrări pentru a intra în legalitate.

Din primele date, cele două persoane dispărute sunt din echipa care efectua lucrări, au precizat sursele citate. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 2 autoscări și 1 echipaj SMURD.

Intervenția este în desfășurare.

