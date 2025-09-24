Poliția olandeză a împușcat mortal un băiat de 15 ani într-un restaurant McDonald’s lângă Rotterdam

Un băiat de 15 ani a fost împușcat mortal de poliția olandeză duminică după-amiază, la un restaurant McDonald’s din apropierea orașului Rotterdam, în cursul urmăririi după un furt armat de fatbike.

Poliția a primit o sesizare privind furtul unui fatbike – o bicicletă cu anvelope groase – comis la Wisselspoor, în care tânărul ar fi amenințat cu o armă.

Când polițiștii au localizat suspectul în zona McDonald’s de pe strada Hoofdweg din Capelle aan den IJssel, i s-a somat să se oprească și să lase arma jos. El nu a respectat somațiile, ci a fugit, motiv pentru care a fost tras asupra sa.

O cameră video surprinde momentul în care un ofițer a deschis focul de la doar câțiva metri de tânăr, trăgând cel puțin patru gloanțe.

Echipajele de urgență au intervenit, dar adolescentul a murit la fața locului.

Ancheta și rețineri

Departamentul național de investigații (Rijksrecherche) a deschis o anchetă privind utilizarea forței letale de către poliție, conform procedurilor standard pentru astfel de cazuri.

Alți doi adolescenți de 15 ani, din Rotterdam și Gouda, au fost reținuți sub suspiciunea de implicare în furtul fatbike-ului.

Autoritățile analizează arma ridicată de la locul incidentului pentru a stabili dacă era reală sau replică — purtarea chiar și a unei arme false este infracțiune în Olanda.

Reacții

Primarul din Capelle aan den IJssel, Joost Manusama, a declarat că întreaga comunitate este profund afectată, mai ales că la momentul incidentului în McDonald’s se aflau numeroși clienți, inclusiv copii.

El a cerut răbdare și reținere de la opinia publică până la finalizarea anchetei și evitarea speculațiilor înaintea concluziilor oficiale, potrivit DutchNews.

