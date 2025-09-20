Un șofer a murit după ce a lovit cu mașina un copac și un gard

Un șofer, de 29 de ani, din Tecuci, a murit vineri noapte după ce mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a fost proiectată într-un gard.

Accidentul s-a produs la ora 02.21, pe strada Ana Ipătescu. Potrivit polițiștilor, șoferul nu a adaptat viteza într-o curbă la stânga, a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe carosabil.

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru tânăr și au declarat decesul. Trupul său a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie.

Autorităţile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei.

Citeşte şi: Un bărbat a murit şi doi sunt în stare gravă după ce s-au intoxicat cu vapori de benzină într-un depozit de combustibil